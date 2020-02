Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak tarihinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yüzlerce artçı deprem sonrası hasar gören ve depreme dayanıksız olduğu tespit edilen 11 ilçede 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı alındı.

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak’ta meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen yüzlerce artçı sarsıntı sonrası başlatılan incelemeler tamamlandı. Manisa Valiliği’nden yapılan açıklamada 11 ilçede bulunan 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı verildiği açıklandı. Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde bulunan bir coğrafyada yer almaktadır. Deprem gibi doğa olaylarını önlemek imkansız olabilir ancak doğal afetlere karşı gerekli önlemleri almanın yaşanılabilecek olumsuzlukları en aza indirgeyeceği herkesin malumudur. Bu bağlamda eğitim yuvalarında çocuklarımızı ve gençlerimizi hayata hazırlarken onlara en güvenli ve sağlıklı eğitim ortamlarını sağlamak hepimizin öncelikli görevidir. İlimizde bulunan okullarda 252 bin öğrenci ile 18 bin 400 öğretmen ve personelin eğitim süreci içerisinde yer aldığı düşünüldüğünde okullarımızda depreme karşı güvenlik tedbirlerinin ehemmiyeti daha iyi anlaşılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından eğitim binalarımızda yapılan kontroller ve değerlendirmeler neticesinde ‘deprem tahkik raporları’ sonucuna göre deprem olması halinde risk taşıyabileceği değerlendirilen binaların yıkılması yönünde karar alınmıştır. Bu kapsamda 20 okulumuza ait ikisi lojman, biri pansiyon olmak üzere 29 eğitim binası hakkında yıkım kararı verilmiştir. Eğitim binaları için yıkım kararı alınan okullarımızdan 10 okulumuzdaki öğrencilerimiz aynı bahçedeki sağlam blok ya da okulda, 2 okulumuzdaki öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamında bölgedeki en yakın okullarda, geriye kalan 8 okulumuzdaki öğrencilerimiz ise kayıt bölgesindeki en yakın okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine devam edeceklerdir. Eğitim öğretim sürecinin aksamaması için İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince gerekli planlama yapılmış ve bütün tedbirler alınmıştır. Bu planlama ve tedbirler ile ilgili olarak okul yöneticileri de bilgilendirilmiş olup öğrencilerimize ve velilerimize gerekli rehberliği yapacaklardır."

Yıkımı yapılacak eğitim binaları ise şu şekilde:

"Akhisar’da Zübeyde Hanım İlkokulu, Kayhan Ergun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi lojman binası, Medar Şehit Ali Mercan İlkokuluMedar Ortaokulu, Gölmarmara’da Ozanca Köyü Ortaokulu C Blok, Gördes’te Güneşli Ortaokulu, Kırkağaç’ta Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi pansiyon binası, Şehit Mehmet Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi B Blok, İsmail Hakkı Gelenbevi İmam Hatip Ortaokulu A Blok, Kula’da Dört Eylül Ahmet Sabahat Özmen Ortaokulu, Salihli’de Namık Kemal Ortaokulu A Blok, Şehitler Ortaokulu A Blok, Şehitler İlkokulu B Blok, Sarıgöl’de Kızılçukur Şehit Ahmet Şılak Ortaokulu, Saruhanlı’da Dilek Şehit Emrah Akman İlkokulu B, C ve D Blok, Paşaköy Mustafa İzci Ortaokulu, Selendi’de; Rahmanlar İlkokulu ve Ortaokulu A Blok, Soma’da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Lojman Binası, Turgutlu’da Cumhuriyet İlkokulu A, B ve C Blok, Samiye Nuri Sevil İlkokulu A ve B Blok, Yunusemre’de Vakıfbank Türk Birliği İlkokulu, Atatürk Ayser Kani Çeliker Ortaokulu A ve B Blok, Saruhanbey Ortaokulu A Blok."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.