Demirköprü Barajı’nda korkutan görüntü Demirköprü Barajı'nda su seviyesi yüzde 1.5 oranına düştü Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç: “Şu an 223 milyon metreküp su var” “En kurak yılda doluluk oranı yüzde 15 iken, şu an yüzde 1.5 civarında”

Manisa’nın Salihli ile Köprübaşı ilçeleri arasında yer alan ve Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Baraj Gölü’ndeki doluluk oranı yağışların az olmasından dolayı yüzde 1.5 oranına düşünce, korkutan görüntü ortaya çıktı.

Gediz Ovası'nın sulamadaki can damarı olan Demirköprü Barajı'ndaki su seviyesinin düşüklüğü, yaz ayalarında sulamadan yararlanan çiftçileri endişeye sevk etti. Yaşanan kuraklık nedeniyle barajdaki doluluk oranı yeterli seviyeye ulaşamazsa, çiftçilere yaz döneminde su vermede sıkıntılar yaşanacağı öğrenildi. Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, Gediz Nehri üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve enerji üretimi amacıyla 1954 yılında temeli atılan ve 1960 yılında açılışı yapılan Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde (HES) son yağışlara rağmen doluluk oranının istenilen seviyeye ulaşmadığını söyledi.



“Tek umut bahar yağmurlarında”

Tek umutlarının nisan yağmurlarının bol olması olduğunu belirten Yalvaç, “Demirköprü Barajı özellikle tarımsal sulamada Salihli Ovası'ndan Menemen Ovası'na kadar on binlerce çiftçimizin vazgeçilmezi durumunda. Ancak barajımızdaki doluluk oranı ne yazık ki gerek yeterli kar ve yağmur yağışı olmaması gerekse dönem dönem mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle istenilen seviyeye ulaşmış durumda değil. Tam kapasite ile 1 milyar 22 milyon metreküp su kapasitesine sahip olan barajımızda şu an itibariyle 223 milyon metreküp civarında su bulunuyor. Bazı örnekler verecek olursak barajımızda 2017 yılının kurak döneminde doluluk oranı yüzde 15, 2018 yılında yüzde 2 seviyesinde 2019 yılı sonu, 2020 yılı başı itibariyle de yüzde 1.5 seviyesinde bir oran söz konusu. Tek temennimiz kuraklığın sona ermesi bol yağış olması. Bu barajımız sulamanın yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılıyor. Demirköprü Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde günde 70 kilovatsaat elektrik üretilmektedir” diye konuştu.



“90 bin dekar alana can veriyor”

“Demirkörpü Barajı’ndaki suyumuzun ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz” diyen Yalvaç, "Bu nedenle Salihli Ziraat Odası olarak mahallelerimizde yaptığımız çalışmalarda üreticilerimize yönelik bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Özellikle vahşi sulamanın oluşturduğu tahribata dikkat çekerek damlama sulama sistemlerine ağırlık verilmesi konusunda önerilerde bulunuyoruz. Kapalı devre sulama sistemi konusunda da Ziraat Odası olarak bir çok girişimde durduk ve durmaya da devam edeceğiz. Özellikle tarımsal sulamada büyük bir önem arz eden barajımızdan bürüt 90 bin dekar alanımız faydalanmaktadır” dedi.



“Sulamada sorun yaşanacak”

Mevcut durumun devam etmesi halinde tarımsal sulamada sorun yaşanacağına dikkat çeken Yalvaç şunları söyledi:

“Demirköprü Barajı’ndaki son durum sürekli olarak ilgili kurumlarla istişare ediliyor. Gerek DSİ Müdürlüğü yetkilileri gerekse diğer kamu kurum ve kuruluşlarımızla bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Yine ilgili bakanlığımızla da nasıl bir çalışma yürütülebileceği noktasında temaslarımız devam ediyor. Şu bir gerçek ki barajdaki su seviyesi istenilen orana ulaşmadığı takdirde bu yıl tarımsal sulamada sorun yaşayacağız. Umudumuz bölgenin gerekli yağışı alması, karların erimesi ile birlikte barajımıza bolca su gelmesidir.”

