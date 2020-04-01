(Görüntülü) "Biz bize yeteriz Türkiyem" dediler, biriktirdikleri bisiklet parasını bağışladılar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na Manisa'nın Salihli ilçesinde, ilkokul öğrencileri Yusuf Ateş (7) ile ikizi Yağız Ateş, bisiklet almak için biriktirdikleri toplam 675 lirayı bağışlayarak destek oldu.

Salihli'nin Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan Yakup-Gülizar Ateş çiftinin ikiz çocukları Yusuf ve Yağız Ateş kardeşler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na toplam 675 lira bağışta bulundu. Bir bankanın Salihli şubesine parayı yatırarak bağışta bulunan iki kardeşten Yusuf Ateş, "Yaz mevsiminde bisiklet alabilmek için kumbaramızda 1 yıldır para biriktiriyorduk. Şu ana kadar da 675 liramız olmuştu. Ancak biriktirdiğimiz paraları Cumhurbaşkanımız tarafından başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladık" dedi.

Anne Gülizar Ateş de çocuklarıyla gurur duyduğunu belirtip, "Çocuklarım televizyondan bu kampanyayı görünce paralarını bağışlamak istemişler. Bankaya gidip birlikte bağışta bulunduk. Çok istedikleri bisikletlerini de aldık" dedi.

Çocuklarının bu örnek davranışını görüntüleyen Yakup Ateş, sosyal medyada paylaştı. Ateş'in başlaştığı video, İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından da beğenilip, 'retweet' edildi. Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan Altun, "Türkiye 7'den 70'e tek yürek oldu. Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan birinci sınıf öğrencileri Ateş kardeşler, bisiklet almak için biriktirdikleri paralarını "#BizBizeYeterizTürkiyem" kampanyasına bağışladılar. Biz birlikte büyük Türkiye?yiz, biz bize yeteriz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Manisa

2020-04-01 16:01:32



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.