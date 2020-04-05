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MER Koleji öğrencilerini geleceğe online hazırlıyor

İHA

Modern Eğitimin Rotası sloganıyla Manisa'da eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten MER Koleji, korona virüs nedeniyle 30 Nisan'a kadar uzaktan eğitim öğretim görecek öğrencilerini nisan ayı boyunca online deneme sınavlarıyla geleceğe hazırlıyor.

MER Koleji öğrencilerini geleceğe online hazırlıyor

Modern Eğitimin Rotası sloganıyla Manisa’da eğitim öğretim faaliyetlerini yürüten MER Koleji, korona virüs nedeniyle 30 Nisan’a kadar uzaktan eğitim öğretim görecek öğrencilerini nisan ayı boyunca online deneme sınavlarıyla geleceğe hazırlıyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle okulların 30 Nisan’a kadar tatil edilerek uzaktan eğitime başlanmasının ardından MER Koleji öğrencilerini online eğitimlerle geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Online yapılan eğitimöğretim faaliyetlerinin yanı sıra nisan ayı boyunca her hafta ilkokul 2., 3. ve 4. sınıflara çarşamba günleri, ortaokul 5., 6. ve 7. sınıflara iki, 8. sınıflara ise haftada üç, Anadolu Lisesi 9. 10. ve 11. sınıf öğrencileri ayda 4, 12. sınıf öğrencileri de ayda 2 kez Türkiye geneli online deneme sınavı yapan MER Koleji öğrencilerini online takibe alarak eğitimine tüm hızıyla devam ediyor.

İlkokul bölümü
Nisan ayı boyunca öğrencilerine online deneme sınavı yapmaya devam edeceklerini kaydeden MER Koleji Manisa Kampüs Müdürü Mehmet Kanca, “Bilim ve teknolojinin ışığında, vatanını, milletini, bayrağını seven, geleceğin liderlerini yetiştirmeye devam ediyoruz. Yaşanan bu zorlu süreçte öğrencilerimizin en iyi şekilde eğitim ve öğretimlerine devam etmelerini sağlıyoruz. Verilen online eğitimlerin yanı sıra her hafta online deneme sınavları yaparak öğrencilerimizin bu zorlu süreci en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlıyoruz. Okulumuzun ilkokul 2., 3. ve 4. sınıf öğrencileri de her hafta çarşamba günleri saat 19.00'da online izlemedeğerlendirme deneme sınavlarına katılıyor. Bu sınavları velilerimizle işbirliği içinde gerçekleştiriyoruz. Her sınav sonrası öğrencilerimize karneleri iletiliyor." diye konuştu.

Ortaokul bölümü
MER Kolejinin ortaokul bölümündeki öğrencilerine deneme sınavı yaptıklarını kaydeden Kanca, "Okulumuzun 5. sınıf öğrencileri her hafta salı günleri 17.00’de, cuma günleri 10.00’da, 6. sınıf öğrencilerimiz çarşamba günleri 17.00’da, cuma günleri 10.00’da, 7. sınıf öğrencilerimiz her hafta perşembe günleri 17.00’de, cumartesi günleri 10.00’da ve LGS’ye hazırlanan 8. sınıf öğrencilerimiz de her hafta pazartesi ve cuma günleri 17.00’da ve cumartesi günleri 10.00’da olmak üzere nisan ayı boyunca online deneme sınavlarına katılacaklar.” dedi.

Anadolu Lisesi bölümü
MER Koleji Manisa Kampüsündeki Anadolu Lisesi öğrencileri için de online deneme sınavları yaptıklarını aktaran Kanca şunları söyledi: "9. sınıflarımız 11.04.2020 saat: 15.00, 18.04.2020 saat: 15.00, 25.04.2020 saat: 15.00, 30.04.2020 saat: 19.00'da Türkiye Geneli online deneme sınavına katılacak. 10. sınıflarımız 11.04.2020 saat: 15.00, 18.04.2020 saat: 15.00, 25.04.2020 saat: 15.00, 30.04.2020 saat: 19.00'da Türkiye Geneli online deneme sınavına katılacak. 11. sınıflarımız 11.04.2020 saat: 15.00, 18.04.2020 saat: 15.00, 25.04.2020 saat: 15.00, 30.04.2020 saat: 19.00'da Türkiye Geneli online deneme sınavına katılacak. Üniversiteye hazırlanan 12. sınıflarımız ise bu ay Türkiye geneli iki deneme sınavına katılacak. İlk deneme sınavı 06.04.2020 tarihinde TYT, AYT saat 15.00'de başlayacak ve 08.04.2020 saat 20.00'da bitecek. Öğrencilerimiz bu sınava iki gün içerisinde istedikleri saatte girebilecek. İkinci deneme sınavımız ise 09.04.2020 TYT, AYT saat 15.00'de başlayacak ve 11.04.2020 saat 20.00'de sona erecek. Yine öğrencilerimiz belirtilen iki gün içinde istedikleri saatte bu sınava katılabilecekler."

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