Demirci'de 9 bin balık yavrusu suyla buluştu

Manisa'nın Demirci ilçesinde faaliyetine başlayan 2 sulama barajına 9 bin adet sazan yavrusu balığı suyla buluşturuldu.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce 'Su Kaynaklarının Balıklandırılması' projesi çerçevesinde Kılavuzlar Sulama Barajı ve Ayvaalan Sulama barajlarına toplamda 9 bin adet pullu sazan balığı yavrusu suyla buluşturuldu.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Manisa İl Tarım Orman Müdürü Metin Öztürk ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Murat İnce'nin katıldığı programda Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen 9 bin pullu sazan balığının 5 bin adeti Kılavuzlar Sulama Barajına, 4 bin adeti ise Ayvaalan Sulama barajındaki sulara bırakıldı.

Demirci'nin baraj ve gölet yatırımları ile kalkınacağını söyleyen Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, "Demirci'de ilk sulama barajımız Ayvaalan Sulama barajı geçen yıl, Kılavuzlar Sulama barajımız ise bu yıl çiftçimize hizmet verecek. 9 bin balık yavrusunu bugün 2 barajımızın sularına bıraktık. Barajlarımızdaki bıraktığımız bu balık yavruları ile balık üretiminin desteklenmesini sağlamak. Demirci'mize kazandıracağımız yeni gölet ve baraj yatırımları ile hedefimiz ilçe ekonomisini güçlendirmek." dedi.

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