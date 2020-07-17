Hayırseverden eğitime büyük destek MCBÜ Demirci Meslek Yüksekokulunun ek bina temel atma töreni yapıldı

Demircili hayırsever iş adamı Selami Özpoyraz tarafından yapımı üstlenen Manisa Celal Bayar Üniversitesi Demirci Meslek Yüksekokulu ek bina temel atma töreni gerçekleştirildi.

İnşaatı ile ilgili her türlü harcama ve giderlerinin Selami Özpoyraz tarafından karşılanacağı ek binanın temel atma törenine; Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Fatma Şaşmaz Ören, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mazhar Dede, Ali Özpoyraz, akademik ve idari personel katıldı.

Demirci Meslek Yüksekokulu yerleşkesine inşa edilecek olan ek bina, 1500 metrekare büyüklüğünde bir alana sahip olacak. 3 kat olarak planlanan bina içerisinde 14 derslik, idare odaları, öğretim elemanı odaları, yemekhane ve sosyal alanlar bulunuyor. İnşaatın kısa sürede bitirilmesi planlanıyor.

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