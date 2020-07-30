TARİŞ, TMO’nun üzüm alımlarından memnun

TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin piyasaya girerek çekirdeksiz kuru üzüm alımı yapacak olmasından dolayı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye üzüm üreticileri ve TARİŞ ortakları adına teşekkür etti.

Bölgede üzüm ürünüyle yüz binlerce ailenin geçimini sağladığını belirten TARİŞ Üzüm Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Türker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TMO’nun üzüm alımı yapacağı yönündeki açıklamasının bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandığını söyledi.

Ali Rıza Türker, özellikle ürün hasat döneminde mevcut borçlarını ödeyebilmek amacıyla üreticilerin talep miktarından daha fazla ürünü piyasaya arz ettiklerini bunun ise piyasa fiyatlarının aşırı şekilde düşmesine ve fiyat istikrarsızlığına neden olduğunu söyledi. Türker, TMO’nun piyasaya girip üzüm alımı yapmasıyla fiyatların düşmesinin önüne geçilebileceğini belirtti. Türkiye'nin dünya kuru üzüm ticaret hacminden yüzde 50’ye yakın pay aldığını ve dünya fiyatlarının oluşmasında belirleyici olduğunu söyleyen Türker, TMO’nun piyasaya girmesiyle, Türkiye'nin ihracat gelirinin artacağını ve üreticinin emeğinin karşılığını alacağını kaydetti.

Türker, son olarak bölgedeki üzüm üreticilerinin bol ve bereketli bir sezon geçirmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

2020 Yılında TMO’nun Manisa ve ilçelerinde kuru üzüm alım yapacağı müjdesi Sarıgöllü üzüm üreticileri tarafından da sevinçle karşılandı. Üzüm üreticileri bu yıl dolu ve fırtınadan bağların zarar gördüğünü ve TARİŞ ile TMO’nun alım yapmalarının piyasaya canlılık getireceğini ifade etti.

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