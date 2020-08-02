Manisa Ahmetli'deki yangını söndürme çalışmaları sürüyor (5)



MANİSA VALİLİĞİ YANGININ NEDEN OLDUĞU ZARARLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Manisa Valiliği'nden Ahmetli ilçesinde çıkan orman yangının tarımsal ve hayvancılık yapılan alanlarda neden olduğu zararla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Ahmetli ilçesinin Bahçecik ve Hacıköseli mahalleleri ile Turgutlu İlçesi Baktırlı ve Sivrice mahallelerinden toplam 188 büyükbaş, 1160 kadar da küçükbaş hayvanın güvenli alanlara çekildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca Hacıköseli Mahallesi'nden 15 bin hindinin kesimhaneye gönderildiği kaydedildi.

ORMAN YANGININ TARIM ALANLARINA BİLANÇOSU AĞIR OLDU

Açıklamada ayrıca, "İlk yapılan tespitlere göre, Hacıköseli ve Bahçecik mahallelerinde 20 ton saman, 40 paket saman, 10 dekar bağ, 35 dekar kiraz bahçesi, 5 dekar ceviz bahçesi, 3 ton buğday, 1.5 ton arpa, 400 kilogram zeytinyağı, 20 ton hayvan gübresi, 40 adet arılı kovan, 1 ton hayvan yemi, 2 ev, 5 hayvan damı, 2 saman damı, 2 adet römork ve 1 adet su tankının yangın sebebiyle hasar gördüğü belirlenmiştir. Bölgede yangın söndürme çalışmaları ile orman yangını sebebiyle zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları Valiliğimiz koordinesinde devam etmektedir" denildi.

ARAZÖZ DEVRİLDİ

Öte yandan, Ahmetli'deki orman yangınına müdahaleye giden bir arazöz Akçapınar ve Hacıköseli mahallelerinde arasında devrildi. Ahmet Günay'ın (28) de aralarında bulunduğu 2 orman işçisi hafif şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan 2 orman işçisi ayakta tedavi edildi.Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2020-08-02 18:41:29



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