Manisa 1'incisi ve Türkiye 6'ncısı YEGEM'den

Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Manisa 1.’si ve Türkiye 6.’sı olan Yunusemre Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (YEGEM) öğrencisi Hasan Yiğit Sönmez’i ağırladı. Başarılı öğrenciyi tebrik eden Başkan Çerçi öğrenciye hediye takdim etti.

İyi bir liseye ve üniversiteye hazırlık eğitimi vermek amacıyla kurulan YEGEM’de öğrenciler Türkiye dereceleri alıyor. Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, YKS’de başarılı sonuç alarak Manisa 1.’si ve Türkiye 6.’sı olan YEGEM öğrencisi Hasan Yiğit Sönmez’i İrfan Meclisi’nde ağırladı. Ziyarette Başkan Yardımcıları N. Elif Binici ve Musa Dirik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ahmet Sak, Fen İşleri Müdürü Fuat Balcı, YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram ve öğrenci velisi Osman Sönmez de bulundu. Ziyarette konuşan başarılı öğrenci Hasan Yiğit Sönmez, “Okulumdaki ve YEGEM’deki hocalarımızın desteği ile istediğim başarıya ulaştım. Sınava girecek arkadaşlarımıza sürekli çalışmalarını tavsiye ediyorum. İyi bir üniversitede ve yurt dışında akademik kariyer yapmak istiyorum. Hocalarımıza ve Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ederim” dedi.

YEGEM Müdürü Ayşe Berrin Bayram ise “Hasan Yiğit Sönmez kardeşimizin başarısı bizleri gururlandırdı. Uzman öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin gayreti ile başarılı dereceler elde ediyoruz. Öğrencimiz, Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği’ni tam burslu olarak tercih etti. Yolu açık olsun” şeklinde konuştu.

Öğrenci velisi Osman Sönmez da “Oğlumuz YEGEM’de kurslara katıldı. Aldığı eğitimler sayesinde başarılı oldu. Biz Yunusemre Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi ve öğretmenlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Başarılı öğrenciyi tebrik eden Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, “Hasan Yiğit Sönmez, genç bir kardeşimiz. Liseyi bu sene bitirdi. Millet Çarşısı’nda açılan YEGEM’de kurslarına devam etti. Hem zekası hem gayretiyle Türkiye’de önemli bir derece yaptı. İyi bir üniversiteye de kayıt yaptırmış. Ben başarılarının devamını diliyorum. Genç kardeşimiz gerek lisede gerek bizim kurslarımızda başarı sağlamış. YEGEM kurslarımızda geçtiğimiz sene bin 500 civarında öğrencimiz, liselere ve üniversitelere hazırlık amacıyla değişik kurslara girerek eğitim aldılar. Pandemi sürecinde de eğitimlerimiz internet üzerinden devam etti. Gençlerimizin eğitim alması amacıyla YEGEM kurumlarımızı kurduk. Alanında uzman öğretmenlerimiz ile geleceğin teminatı olarak gördüğümüz öğrencilerimizi gerek liseye gerekse üniversiteye hazırlıyoruz. Manisa 1.’si ve Türkiye 6.’sı bizim içimizden çıktı. Kendisini kutluyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

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