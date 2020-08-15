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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dr. Çiftçi: "Korana virüs kan bağışı yapmaya engel değil"

İHA

Manisa'nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşların ilgisi az olunca bir açıklama yapan Kızılay Uşak Kan İstasyonu Doktoru Ahmet Çiftçi, yeni tip korana virüs (Covid19) salgınının kan bağışı yapmaya engel olmadığını belirtti. İki gün boyunca ilçede sadece 40 ünite kan bağışı alınabildiği öğrenildi.

Dr. Çiftçi: "Korana virüs kan bağışı yapmaya engel değil"

Manisa'nın Selendi ilçesinde Uşak Kızılay Kan Merkezi tarafından düzenlenen kan bağış kampanyasına vatandaşların ilgisi az olunca bir açıklama yapan Kızılay Uşak Kan İstasyonu Doktoru Ahmet Çiftçi, yeni tip korana virüs (Covid19) salgınının kan bağışı yapmaya engel olmadığını belirtti. İki gün boyunca ilçede sadece 40 ünite kan bağışı alınabildiği öğrenildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs pandemi sürecinde insanların hayatında sosyal, ekonomik birçok yönden değişimler meydana getirdi. Korona virüsün sebep olduğu korkulardan dolayı son dönemde kan bağışları oranlarında da oldukça azalma yaşandı. Bağış yapma oranındaki bu düşüşle birlikte Kızılay’ın kan stokları da bu dönemde düşüşe geçti. Manisa'nın Selendi ilçesine kan bağışı için gelen Uşak Kızılay Kan Merkezinin bağış kampanyasına ise ilgi az oldu. İki gün süren kampanyada sadece 40 ünite kan bağışında bulunulduğu belirtildi.
Kan bağışına yapmak isteyen vatandaşlar, öncelikle Covid19 salgını nedeniyle ateşleri ölçülüp, sosyal mesafe kuralına uygun şekilde bağış yaparken bir dizi tahlilden geçirildikten sonra kan verdi. Kan bağışları hakkında bilgi veren Kızılay Uşak Kan İstasyonu Doktoru Ahmet Çiftçi, Covid19 çerçevesinde alınan tedbirlerin birçok alanı zor duruma soktuğunu belirterek Kızılay Kan Merkezi’nin de bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi. Dr. Çiftçi, "Normal zamanlardaki kadar olmasa da kana olan ihtiyaç düşmedi veya sıfırlanmadı. Neticede hayat dönüyor, ameliyatlar yapılıyor, kazalar oluyor, tabii ki bir kan stoku vardı ama o kadar hızlı bir düşüş oldu ki bu kan stoku hızla eridi." dedi.
Covid19 hastalığına sebep olan korona virüsün kan yoluyla geçmediğini söyleyen Dr. Ahmet Çiftçi halen kan ihtiyacı olduğunu belirterek, bağışçıları bağışta bulunmaya çağırdı. Bugüne kadar Selendi halkının duyarlılığından mutlu olduklarını ifade eden Kızılay Uşak Kan istasyonu yetkilisi Dr. Çiftçi, “Özellikle kanamalı acil hastalar için toplanan kan bağışına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösteriyorlar. Bu bizleri çok memnun ediyor. Mobil Kızılay kan bağışı aracıyla gerçekleştirdiğimiz kan toplama kampanyamız 2 gün sürdü 2 gün zarfında 40 ünite kan topladık. Selendi’ye daha önceki dönemlerde 56 saat içerisinde 50 ünite kan topluyorduk.” diye konuştu.
Bir kişinin yılda 3 ay arayla 4 kere kan bağışı yapabileceğini hatırlatan Dr. Çiftçi, ”Kan, yapılamayan tek ilaç olduğu için tamamen sağlıklı kişilerden alıp, ihtiyacı olan kişilere nakletmek üzere bu tip kampanyalar düzenliyoruz. Türkiye genelindeki bütün hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kan, sadece Kızılay Kan Merkezi tarafından temin edilmektedir. Bu yüzden kana ve halkın duyarlılığına ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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