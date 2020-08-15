

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, (DHA) - Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tüm ligleri tescil etmesinin ardından Süper Lig'e çıkma hayalleri sona eren Akhisarspor'da hayal kırıklığı yaşanıyor. TFF 1. Lig'de geçen sezon Play-Off'ta elenen Akhisarspor'da Başkan Fatih Karabulut, liglerde küme düşmelerin kaldırılmasının ardından pandemiden olumsuz etkilenen kulüplerden biri olduklarını ifade ederek Süper Lig'e alınmaları için TFF Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etmişti. TFF tarafından liglerin tescil edilip, Süper Lig'in 21 takımla oynanmasına karar verilmesi üzerine Akhisarspor'un umudu sona erdi.

Bu karar sonrası konuşan Başkan Fatih Karabulut, "Pandemi süreci ister istemez tüm takımları derinden etkiledi. Hatta bu süreçte profesyonel liglerde ilk etki bizi yakaladı ve ilk maçımızın öncesi takımımızda önemli oyuncular ve teknik heyetin bulunduğu kişilerde Koronavirüs pozitif çıkmış ve yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kaldılar. Benim kendi şahsi düşünceme göre adaletsiz bir sezonu geride bıraktık" diye konuştu.

"Pandemi sadece Süper Lig takımlarına vurmadı" diyen Karabulut şunları söyledi;

"Bizler de alt liglerde dar bütçelerle çok işler yapıyoruz ve Türk futboluna değer kattığımıza inanıyorum. Türk futbolu Süper Lig ile başlayan ve en alttaki amatör liglere kadar bir zincir teşkil etmektedir. Bir zincir koparsa tüm Türk futbolu da yara alır. Artık nihai karar verildi ve yine de buna saygı duyuyoruz. İnşallah önümüzdeki sezon Türk futbolu adına başarılı geçer. Takımımız tam kadro toplandı ve yeni sezon hazırlıklarına genç teknik direktörümüz Cem Kavçak önderliğinde başladık."DHA-Spor Türkiye-Manisa Barış GEZİCİ

2020-08-15 15:54:00



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