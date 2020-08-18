Ahşap doğrama fabrikasında yangın



Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR, (Manisa), (DHA)MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, sanayi sitesinde bir ahşap doğrama fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Alaşehir Yeni Sanayi Sitesi'ndeki bir ahşap doğrama fabrikasında saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Fabrikanın sahibi Ferit Yaşar, komşuları telefonla arayınca yangını öğrendiğini belirterek, "İş yerime geldiğimde her yeri alev sarmıştı. Gece çalışan olmadığı için Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok, bu tek tesellimiz oldu" dedi.

Büyük çapta maddi zararın oluştuğu yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Alaşehir Nurettin DOĞAN

2020-08-18 08:19:42



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