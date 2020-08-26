Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm hasadı başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm hasadı başladı

DHA

Manisa'da çekirdeksiz Sultani üzüm hasadı başladı


Gökçe ADAR/MANİSA, (DHA)- TÜRKİYE'nin üzüm ambarı olarak bilinen Manisa'da, çekirdeksiz Sultani üzümde hasat başlarken, kurutmak için sergilere serilen üzümler Manisa ovasında rengarenk görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 800 bin dekar alanda tarımı yapılan üzümler kurutularak Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Türkiye'ye yılda yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazandıran Sultaniye üzümün başkenti Manisa'da kurutmalık üzümler hasat edilmeye başlandı. Hasat edilen üzümler traktörlerle sergi alanına getirilerek özel bir sıvıyla yıkandıktan sonra onlarca metrelik sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. 800 bin dekara yakın alanda yaklaşık 50 bin ailenin geçimini sağladığı üzüm için ağustos ayıyla birlikte bağlarda hummalı bir çalışma başlıyor. Sabahın ilk ışıklarıyla bağlardan toplanan yaş üzümler, potasyum ve zeytinyağlı karışıma batırıldıktan sonra metrelerce uzunluktaki sergilerde kurutulmaya bırakılıyor. Hava şartlarına göre yaklaşık bir hafta içinde ihracata uygun standartlarda kuruyan üzümler, işleme ve paketleme tesislerine gönderiliyor. Buradaki işlemlerin ardından üzümler Almanya, İngiltere ve Hollanda, Japonya başta olmak üzere 90'dan fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Saruhanlı Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Okur, üzüm yetiştirmenin ne kadar meşakkatli bir iş olduğunu dile getirerek, "Yaklaşık olarak toplam 40 bin tona yakın bir kuru üzüm rekortemiz var. Bu yıl hava şartlarından dolayı düşüş yaşadık. Geçen yıla nazaran yüzde 15 oranında eksilme yaşadık. Türkiye genelinde üretilen 260-270 bin ton kuru üzümün 210 bin tonunu ihraç ediyoruz. En çok üzüm ihraç ettiğimiz ülkelerin başında İngiltere geliyor. Biz, kahvaltıyı nasıl zeytin ve peynirsiz kahvaltı yapamıyorsak, İngiltere'de de kuru üzümlü ekmek, üzümlü kek pasta gibi besinler çok sık tüketiyor" dedi.
ÜZÜMÜN YÜZDE 25-30'U İÇ PİYASADA
Üretilen üzümün Türkiye'de de tüketildiğini ifade eden Okur, "Türkiye'ye 500 milyon dolar bir katkısı var. Üretilen bu üzümün yüzde 25-30 arasını iç piyasada tüketiyoruz. İçecek fabrikalarına, kuruyemişçilere veriyoruz. Teşvikler yapılarak iç piyasada tüketilen üzümün arttırılması lazım. Çok faydalı bir ürün. Üzüm yetiştirmek çok meşakkatli bir iş. Ekim, Kasım ayından itibaren tarlaya giriyoruz. Eylül ayına kadar devam ediyoruz. Yaklaşık 11 ay devam eden bir süre. Pandemi sürecinde de sokağa çıkma yasağının olduğu zamanlarda bile hiçbir işlemimizden geri kalmadık. Ürünümüzü yetiştirdik. İlacımı, gübremizi attık. Tarlamızı suladık. Biz bu yıl dünya standartlarının üzerinde bir üzüm ürettik. Hiçbir yabancı ilaç kullanmadık. Ziraat mühendisleri devamlı sahadaydı. Saruhanlı ilçesi olarak hiçbir üzümümüzde katkı maddesi kullanmadık" diye konuştu.
SICAKLIK VERİMİ ETKİLEDİ
Manisa'da üzüm üreticiliği yapan Hasan Erdaş, hava sıcaklıklarının üzümlerdeki verimi etkilediğini dile getirip, şöyle devam etti:
"Üzüm serme işlemini burada yapıyoruz. Kesilen üzümleri buraya seriyoruz. 15 gün kadar bir süre zarfında gerçekleşiyor. Mayıs aylarında sıcaklar olduğu için üzümlerde verim düştü. Bağda, çalışanlar kesiliyor, traktörlerle getiriliyor. Getirilen üzümler bandırma makinesiyle getiriliyor, çalışan kadın çiftçilerde üzümleri düzelterek üzümlerin daha iyi kurumasını sağlıyor. Üzüm bağında çalışan çiftçi Cennet Bilgin ise, "Sabah saat 05.00'de iş başı yapıyoruz. Öğlen 14:00'de işi bırakıyoruz. Burada kimimiz üzümleri kesiyor kimimiz üzümleri yere seriyor, elimizden ne geliyorsa onu yapıyoruz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Manisa Gökçe ADAR
2020-08-26 19:28:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti Şehzadeler'de üye kayıt çalışmalarını hızlandırdı
YEREL HABERLER AK Parti Şehzadeler'de üye kayıt çalışmalarını ...
Ziraat odalarının kuru üzümde taban fiyat beklentisi 13,5 lira
YEREL HABERLER Ziraat odalarının kuru üzümde taban fiyat beklentisi ...
Yunuskent’te konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
YEREL HABERLER Yunuskent’te konutlar hak sahiplerine teslim ediliyor
Kent Estetiği Dairesi’ne yeni hizmet binası
YEREL HABERLER Kent Estetiği Dairesi’ne yeni hizmet binası
Vali Karadeniz, Kırkağaç’ta incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz, Kırkağaç’ta incelemelerde bulundu
Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yoğun mesai
YEREL HABERLER Turgutlu’da merkez ve kırsal mahallelerde yoğun mesai
40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını tutamadı
YEREL HABERLER 40 yıllık yol sorunu çözülen muhtar gözyaşlarını ...
J Plaka ve T Plaka ihalesi gerçekleştirildi
YEREL HABERLER J Plaka ve T Plaka ihalesi gerçekleştirildi
Manisa'dan Çin'e ilk süt ürünleri ihracatı yapıldı
YEREL HABERLER Manisa'dan Çin'e ilk süt ürünleri ihracatı yapıldı
Akhisarspor'un ilk provası Altınordu'yla
YEREL HABERLER Akhisarspor'un ilk provası Altınordu'yla
Denemek için diktiler aldıkları verim yüz güldürdü
YEREL HABERLER Denemek için diktiler aldıkları verim yüz güldürdü
Yaş üzüm üreticileri kurutmalık üzüme yöneldi Üzümcü taban fiyatın biran önce açıklanmasını bekliyor
YEREL HABERLER Yaş üzüm üreticileri kurutmalık üzüme yöneldi Üzümcü ...
Manisa FK'da Hakan Barış imzaladı
YEREL HABERLER Manisa FK'da Hakan Barış imzaladı
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi camide yaşatılacak
YEREL HABERLER Muhsin Yazıcıoğlu’nun ismi camide yaşatılacak
Manisa FK, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı
YEREL HABERLER Manisa FK, Hakan Barış'ı kadrosuna kattı
Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehir engellilere desteğini sürdürüyor
Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı kutlandı Düzenlenen etkinlik kapsamında Alaşehir'in yaşayan tarihi olan 107 yaşındaki Ayşen Şencan da ziyaret edildi
YEREL HABERLER Alaşehir Kongresi’nin 101. yılı kutlandı Düzenlenen ...
Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
YEREL HABERLER Şehzadeler’den ovada hummalı çalışma
Alaşehir'e iki orman şefi atandı
YEREL HABERLER Alaşehir'e iki orman şefi atandı
SMA hastası Rümeysa bebek iyileşmek için yardım bekliyor Fabrika işçisi baba Gürsel Boztaş: "Kızımın hayati riskinin ortadan kalkması için gen tedavisi şart"
YEREL HABERLER SMA hastası Rümeysa bebek iyileşmek için yardım ...
Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı   
YEREL HABERLER Manisa'da iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı   
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü
YEREL HABERLER Devrilen traktörün altında kalan sürücü, öldü
Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti
Engellilerden Vali Karadeniz’e ziyaret
YEREL HABERLER Engellilerden Vali Karadeniz’e ziyaret

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X