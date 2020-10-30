Büyükşehirden okullara destek

Sosyal belediyecilik alanında çalışmalarını kararlılık ve örnek bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ahmetli ilçesindeki Altı Eylül İlkokulu ile Alahıdır İlkokulu ve Yunusemre ilçesindeki Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine kırtasiye seti ile ayakkabı ve Atatürk baskılı tişört hediye etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde sosyal belediyecilik alanında da çalışmalarını kararlılık ve örnek bir şekilde sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere ayakkabı, kırtasiye seti ve Atatürk baskılı tişört armağan etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca organize deline çalışma kapsamında Ahmetli ilçesindeki Altı Eylül İlkokulu ile Alahıdır İlkokulu ve Yunusemre ilçesindeki Barbaros İlkokulu ve Ortaokulu’ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere ayakkabı yardımı yapıldı. Anaokulu öğrencilerine de, kırtasiye malzemesi ve Atatürk baskılı tişört hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla öğrencilere destekleri yaptıklarını belirten Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Müge Kuğu, “Büyükşehir Belediyemizin sıcak yüzünü vatandaşlarımıza gösterme adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda Ahmetli ve Yunusemre ilçelerimizdeki ilkokul ve ortaokul seviyesindeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ayakkabı yardımında bulunduk. Anaokulu öğrencilerimize de kırtasiye malzemesi ve Atatürk baskılı tişört hediye ettik. Okul aile birlikleri yönetimiyle koordineli şekilde çalışmalarımızı planlıyoruz” dedi.

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