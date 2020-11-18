Kızılay'dan kimsesizlere yardım

Alaşehir Kızılay Derneği Alaşehir’de bulunan 65 yaş üstü kimsesiz, yalnız yaşayan, bakıma muhtaç aileleri ziyaret ederek, ayniyat desteği veriyor.

Kızılay Derneği mahalle muhtarlarından aldıkları destek ve bilgiler doğrultusunda, mahallelerde oturan 65 yaş üstü, kimsesiz, bakanı olmayan ve ihtiyaç sahibi aileleri her hafta ziyaret ederek, ihtiyaçlarını karşılıyor.

Alaşehir Kızılay Derneği Başkanı Arif Günay, "Genel merkezimiz tarafından gönderilen kuru ve sıvı gıdalar bulunan erzak yardımlarını gönüllü ekiplerimizle mahallerimizde muhtarların yardımlarıyla tespit ettiğimiz, 65 yaş üstü yalnız yaşayan, bakanı olmayan, bakıma muhtaç aileleri ziyaret ediyoruz. Ailelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayacak ayni yardımlar yapıyoruz, hatırlarını soruyoruz, sohbet ediyoruz. Varsa değişik ihtiyaçları, tespit edip, yardımcı oluyoruz. Bu tür ihtiyaç sahibi aileleri her hafta ziyaret ederek, genel ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz." dedi.

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