Yeni projeyle parkın güzelliğine güzellik katacaklar

Akhisar ilçe merkezinde bulunan Şehit Necdi Şentürk Parkı, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje ile bambaşka bir görünüme kavuşacak. Yaklaşık 35 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan park, oluşturulacak çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme alanları ile daha güzel bir görünüme kavuşacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar ilçe merkezinde 35 bin metrekarelik alan üzerinde yer alan Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda, “Kültür Park” projesini hayata geçiriyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Mezarlıklar Dairesi Başkanı ve Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Doğan Ensivri ve MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ile birlikte projenin gerçekleşeceği Şehit Necdi Şentürk Parkı’nda incelemede bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, projenin detayları hakkında, Paşa Mahallesi Muhtarı Nazif Danabaş ve İnönü Mahallesi Muhtarı Figen Saklıca’ya bilgi verdi.



Mutluluklarını paylaştı

Aldıkları bilginin ardından, mahalle muhtarları heyecan ve mutluluğunu paylaştı. Paşa Mahallesi Muhtarı Nazif Danabaş, “Yapılacak olan hizmetler nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e çok teşekkür ederiz” derken; İnönü Mahalle Muhtarı Figen Saklıca da, “Çok güzel bir proje sundular. Projeyi çok beğendim.” ifadelerini kullandı.



Projenin içerisinde neler var?

Yaklaşık 35 bin metrekarelik alan içerisindeki parkta, mevcut yapıların bir kısmı korunacak. Bu yapıların kötü görüntüye neden olan eklentileri kaldırılıp, yeni planlanan 15 metrekarelik 2 adet büfe ile insanların oturup güzel vakit geçirebileceği, çeşitli aktivitelerde bulunabileceği bir park haline getirilecek. Ayrıca parsel içerisinde bulunan otopark korunup yenilenecek. Park içinde yer alan Şehir Gazinosu, Park Gazinosu, Gaziler Derneği, Kütüphane, Gençlik Merkezi ve Muhtarlık Binası yeni proje içinde korunacak yapılar arasında yer alıyor. Park genelinde, çay bahçesi ve büfelerin çevresinde tasarlanan oturma alanları, pergoleler, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkuru, havuzlar ve çevresindeki dinlenme aksı ile gelen ziyaretçilerin kullanabileceği genel tuvaletler oluşturulacak.

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