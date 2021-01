Manisa BBSK’lı yüzücüler çıkışını sürdürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un başarılı yüzücüleri İrfan Efe Baras, Kaan Yalım Çullu, Özlem Yetim ve Nehir Toker, İstanbul’da düzenlenen Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüpler Arası Türkiye Şampiyonası ve Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmeleri’nde 25 best time (en iyi derece) yaptı. Yüzücüler; 5 Türkiye A Finali, 7 Türkiye B Finali ve 2 Türkiye C Finalinde yüzme başarısı gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor’un yüzme takımı sporcuları, İstanbul’da 2024 Aralık tarihleri arasında Türkiye Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası ile 2527 Aralık tarihleri arasında Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmeleri’nde kendi derecelerini bir kez daha egale ederek, gelişimlerini sürdürdü. İki turnuvada da sporcularIN önemli işler başardıklarını belirten Yüzme Antrenörü Sinan Aktılav, “Pandemi dolayısıyla antrenmanlarımızda aksama olmasına rağmen, sporcularımızın formlarını belirli düzeyde tutmayı başardığımız için mutluyuz. Yüzme branşında, kulüp tarihimizin en başarılı sonuçlarını elde ettik. Çalışmalarımızı sürdürüp, milli takıma sporcu yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Sporcular, iki müsabakada toplamda 25 Best Time yaparak; 5 Türkiye A Finali, 7 Türkiye B Finali ve 2 Türkiye C Finalinde yüzdü.

Manisa BBSK’lı yüzücülerin dereceleri şöyle: “Nehir Toker: (2005) Türkiye Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüplerarası Şampiyonası’nda kendi yaşında Türkiye 2’ncisi, yıldız bayanlarda Türkiye 4’üncüsü, Türkiye Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmesinde 50 metre serbest yarışında; kendi yaşında Türkiye 3’üncüsü , Genç Bayanlarda Türkiye 4’üncüsü sıralamasına girdi. Özlem Yetim: (2005): Türkiye Kısa Kulvar Yıldızlar Bireysel, Genç ve Açıkyaş Kulüplerarası Şampiyonası, 50 metre sırtüstü branşında Türkiye 5’incisi, Yıldız Bayanlarda Türkiye 6’ncısı, Türkiye Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmesinde 50 metre sırtüstü branşında sabah en iyi derecesini yüzerek yaşında Türkiye 3’üncüsü, Genç Bayanlarda Türkiye 4’üncüsü, akşam yüzülen A Finalinde yine derecesini geliştirerek, kendi yaşında Türkiye 2’ncisi, Genç Bayanlarda Türkiye 3’üncüsü sıralamasına girdi. İrfan Efe Baras: (2003) Tüm müsabakalarda kendi en iyi derecelerini yaparak, Türkiye Turkcell Genç ve Açıkyaş Milli Takım Seçmesinde 50 metre serbest branşında C Final 2’ncisi, kendi yaşında Türkiye 5’incisi sıralamasına girdi. Kaan Yalım Çullu: (2004) Müsabakalarda en iyi derecelerini geliştiren sporcu, 100 metre serbest branşında yaşında Türkiye’de ilk 7’de yer aldı."



Elmalı: “Yetiştirmeye devam edeceğiz”

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yüzme Branşından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı da sporcuların aldıkları başarılı sonuçlardan mutlu olduklarını ifade etti. Elmalı, “Sporcularımızın gelişimi ve Türk sporuna katkıda bulunmak amacıyla planlamalar yapıyoruz. Sporcularımızı yetiştirmeye devam edeceğiz. Başarılarıyla gurur duyuyoruz” diye konuştu.

