Yunusemre Belediyesinden ‘Stop Erdoğan’ cevabı

Manisa’nın Yunusemre Belediyesi, New York’ta yayınlanan “Stop Erdoğan” ilanına led ekranları “Love Erdoğan” yazısıyla donatarak cevap verdi.

New York’ta “Silenced Turkey” imzasıyla yayınlanan “Stop Erdoğan” ilanına Yunusemre Belediyesinden cevap geldi. Yunusemre Belediyesi tarafından LED Ekranlara, ABD'nin New York eyaletinde reklam panosunda yer alan "Stop Erdoğan" ifadesine cevap olarak "Love Erdoğan" görselleri yansıtıldı. Yunusemre ilçesindeki tüm led ekranlarda paylaşılan görsel sosyal medyada da paylaşım rekorları kırdı.

Yayınlanan ilanlarla ilgili konuşan Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, "Türkiye’nin yükselişini kaldıramayanlar hadlerini aşmaya devam ediyorlar. Çeşitli hilelerle ülkemizin yükselişine dur demeye çalışanlar 15 Temmuz’da ağızlarını payını almışlardı. Ancak görüldüğü üzere bölgesinde önemli bir faktör olan ve bölge üzerine hesap yapanların hesabını bozan Türkiye’ye saldırılar devam ediyor. Son olarak Amerika’da Cumhurbaşkanımıza karşı başlatılan karalama kampanyası da bu kirli oyunların bir tezahürüdür. Ancak necip milletimiz her şeyin farkında ve yükselişini hızlı bir şekilde sürdüren ülkemizin liderine sahip çıkmaktadır. Milletimizin feraseti ve aklı selimiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu kutlu yürüyüş devam edecektir" dedi.

