Şehit Onur Karakaya Parkı dualarla açıldı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Şehit Onur Karakaya Parkı düzenlenen törenle açıldı. Törende konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, “Turgutlumuzun her noktasında kahramanlarımızın isimlerini yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.

Turgutlu Belediyesinin Avşar Mahallesinde yapımını tamamladığı ve Turgutlulu şehit Onur Karakaya’nın isminin verildiği parkın açılışı düzenlenen törenle gerçekleşti. Başkan Çetin Akın, Eşi Sabriye Akın, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Bahri Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Evren Erbaş Ser, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, İYİ Parti İlçe Başkanı Önder Ertaş, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, kamu kurum ve kuruluşları temsilcileri, dernek ve oda başkanları, şehit aileleri, vatandaşlar ve şehit Onur Karakaya'nın babası İbrahim Karakaya'nın katıldığı törende Mevlidi Şerif okutuldu ve yemek hayrı yapıldı.



“Turgutlumuzun her noktasında kahramanlarımızın isimlerini yaşatacağız”

Açılış töreninde konuşma yapan Başkan Çetin Akın, Çanakkale Zaferi’nin 106. yıl dönümünün kutlandığı bugünde Şehit Onur Karakaya Parkı’nın açılışını gerçekleştirmekten dolayı mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti. Başkan Çetin Akın, “Milli Mücadele kahramanlarımız Grebo Hamza Çavuş ve Arnavut Zeynel ile Turgutlumuzun evladı Onur Karakaya’nın isimleri ve aziz hatıralarını olduğu gibi vatanımızın bölünmez bütünlüğü için hiç düşünmeden hayatını feda eden kahramanlarımızın isimlerini Turgutlumuzun her noktasında yaşatmaya devam edeceğiz. Hepimiz için anlamlı olan bugünde açılış törenimizde bizleri yalnız bırakmayan kahraman şehidimiz Onur Karakaya’nın babası, değerli büyüğümüz İbrahim Karakaya ve ailesine teşekkür ederim. Cennet vatanımız ve milletimizin birliği, bağımsızlığı için göğüs göğüse, cesurca mücadele eden Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun. Şehit Onur Karakaya Parkımız Avşar Mahallemize ve Turgutlumuza hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ise, “Şehidimiz Onur Karakaya’nın adının verilerek ölümsüzleştirildiği parkı Avşar Mahallemize ve ilçemize kazandıran Belediye Başkanımız Sayın Çetin Akın başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Kurdele kesiminin ardından açılış töreni sona erdi.



Turgutlu Belediyesinde 'Şehitlik Köşesi'

Turgutlu Belediyesi tarafından şehadete yürüyen şehitlerin isimlerini yaşatmak amacıyla Hizmet Binası Başkanlık katına şehitlik köşesi hazırlandı. Kahraman şehitlerin isimleri ve fotoğraflarının yer aldığı şehitlik köşesi törenle açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.