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Salihli Şoförler Odası’ndan ’Toplu taşımayı tercih edin’ çağrısı

İHA

Salihli Şoförler Odası’ndan ’Toplu taşımayı tercih edin’ çağrısı

Manisa’nın Salihli ilçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, toplu taşıma araçlarının sürekli dezenfekte edilip denetlendiğini belirterek, "Vatandaşlarımıza işe gidiş ve gelişlerinde özel araçlarını bir kenara koyup, hem araçlarının gereksiz yıpranmalarının önüne geçmelerini, trafiği rahatlatmalarını, hem de masraflı bir taşıma yükünden kurtulmalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, pandemi sürecinde toplu ulaşım sürücülerinin sıkıntılarını ve çözüm önerilerini sıraladı. Pandeminin tüm dünyayı etkilediğini aktaran Dağıstanlı, "Bu virüsün ekonomik boyutu yalnız bizi vurmadı tabi ki toplumun tüm kesimlerini vurdu. Yüce Rabbimden duamız odur ki bu virüsün bir önce dünyamızı terk edip gitmesidir. Toplu taşıma araçlarımızı kullananlar görmektedir ki araçlarımız devamlı şekilde dezenfekte edilmekte, her sefer bitiminde aracın kapı kolları koltuk kolçakları, ellerin değdiği tüm yerler dezenfektan ile silinmekte, seyri sefer esnasında maske ve mesafe kurallarına uymalarında titizlik gösterilmektedir. Büyükşehir Zabıta Daire Başkanlığı tarafından ve odamız yönetim kurulundan başkan ve üyelerin de katıldığı ani ve sıkı denetimler yapılmaktadır. Değerli hemşerilerim işe gidiş ve gelişlerinizde özel araçlarınızı bir kenara koyup, hem araçlarınızın gereksiz yıpranmalarının önüne geçmenizi, hem ilçemiz trafiğini rahatlatmanızı, hem masraflı bir taşıma yükünden kurtulmanızı tavsiye ediyoruz. Toplu taşımayı tercih edin ki hem siz kazanırsınız ve ayrıca bu yatırımları destekleyerek bu kesimin zararını önlemiş olursunuz” dedi.

“Sorunlarımızı hükümetimizin çözeceğine inancımız tamdır”
Salihli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Murat Dağıstanlı, sözlerine şöyle tamamladı: “Ülkemizin birçok sorunlarını çözmüş olan ve ülkemizi bu günlere getiren devletimizden talebimiz odur ki, ülkenin kan dolaşımını sağlayarak bizleri 7/24 hiçbir yiyecekten, içecekten, giyim ve kuşamdan, mobilyadan, beyaz eşyadan tutun da fabrikalarımızın hammadde ihtiyacını ülkenin her bir tarafından getirip, ürettikleri mamul maddeleri ülkenin dört bir yanına dağıtan, bizleri sevdiklerimize kavuşturan, uzun uzun yolları bir ev rahatlığında ve bir konuk misafirperverliğinde kat ettiren esnafımızın sorunlarını da, bu hükümetimizin çözeceğine inancımız tamdır. İnşallah, yeter ki bir el atılsın”

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