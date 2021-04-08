Manisa FK şampiyonluğa çok yakın



Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA) - MİSLİ.com 2'inci Lig'de evinde Şanlıurfaspor'la 1-1 berabere kalıp takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde yer alan Manisa Futbol Kulübü şampiyonluğu büyük ölçüde garantiledi. Türkiye'de profesyonel liglerin tek namağlup takımı olan siyah-beyazlıların 5, Hekimoğlu Trabzon'un ise 6 karşılaşması kaldı. Ege ekibi bu maçlardan herhangi birini kazandığı takdirde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmaksızın tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıracak. Bu periyotta Uşakspor (D), Hacettepe, Zonguldak Kömürspor (D), Gümüşhanespor ve Sarıyer'le (D) karşı karşıya gelecek Manisa FK, pazar günü Uşakspor'u yenerse 1'inci Lig'e çıkışını ilan edecek.

Manisa Futbol Kulübü, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un pazar günü aynı saatte Kocaelispor'a yenilmesi durumunda da puan bile almasına gerek kalmadan şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyecek. Hekimoğlu'nun beraberliği durumunda Manisa FK'ya beraberlik yetecek. Geçen sezon Play-Off finali oynayıp finalde seri penaltılarla 1'inci Lig'in kapısından dönen siyah-beyazlı ekip, pazar günü Uşakspor'u yenerek yarışı daha fazla uzatmadan tarihinde ilki gerçekleştirmenin hesaplarını yapıyor. Teknik direktör Serkan Özbalta, kulübün çok önemli bir başarıya imza atmak üzere olduğunu söyledi. Takımını kutlayan Özbalta, "Artık işin sonuna geldik. Elbette futbolda her şey olur. Biz maçlarımıza odaklanacağız. Bu hafta Uşak deplasmanında galip gelip şampiyonluğu garantilemek istiyoruz. Hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. DHA-Spor Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN / MANİSA, (DHA)

2021-04-08 11:59:29



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.