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Muradiye-Menemen güzergahında peyzaj düzenlemesi

İHA

Muradiye-Menemen güzergahında peyzaj düzenlemesi

Alt ve üstyapı yatırımlarının yanı sıra kent estetiğine yönelik çalışmalarıyla da takdir toplayan Manisa Büyükşehir Belediyesi, MuradiyeMenemen güzergâhında peyzaj uygulaması gerçekleştirdi. 30 bin metrekarelik alanda, yaklaşık 350 ağaç diken Büyükşehir Belediyesi, çim serim çalışmasıyla peyzaj uygulamasını tamamladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı tarafından, Manisa’nın Menemen girişinde bulunan güzergâhta peyzaj uygulaması gerçekleştirildi. Yürütülen peyzaj uygulamasını Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş ile birlikte inceledi. Mevcut alanın daha önce atıl ve bakımsız bir durumda olduğunu belirten Kent Estetiği Dairesi Başkanı Hakan Göktaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatlarıyla mevcut alanda ilk olarak dolgu çalışması yaptık. Ardından alanda ağaçlandırma çalışması yaptık. Buraya, yaklaşık 350 adet ağaç diktik. Ağaç dikiminin ardından çim serimini de yaparak çalışmamızı tamamladık” dedi.

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