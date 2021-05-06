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Akhisarspor veda maçında

DHA

Akhisarspor veda maçında


AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Giresunspor'a deplasmanda yenilerek kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor, yarın sezonun son maçında Bereket Sigorta Ümraniyespor'u konuk edecek. Spor Toto Akhisar Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Ege'yi 2012-2019 yılları arasında 7 sene aralıksız olarak Süper Lig'de temsil ederken 2018'de Türkiye Kupası ile Süper Kupa'yı kazanıp UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda yer alan Akhisarspor, 2 sezon önce küme düşmüştü. Bu sezon oynadığı 33 maçta 29 puan toplayabilen Akhisarspor, 16'ncı sırada kalıp 2'nci Lig'e geriledi.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)
2021-05-06 12:19:36

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