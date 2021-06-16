EGEİD 3. yıl dönümünü kongreyle kutladı

Ege İhracatçılar Derneği (EGEİD) 3. kuruluş yıl dönümünde ikinci olağan kongresini tamamladı.

Ege'de işadamları için yeni pazarlar bulmak ve firmalara bu konuda yardımcı olmak amacıyla kurulan EGEİD, ikinci olağan kongresini tamamladı. 3. kuruluş yıl dönümünde ikinci kongrelerini tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen EGEİD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Aloğlu, "Dünyada başlı başına güçlü bir marka olan Türkiye Cumhuriyeti’ni daha da güçlü hale getirmek, Türkiye’de ihracat liderlerinden olan ilimizi daha yukarılara taşımak için kurduğumuz ve faaliyetine devam ettirdiğimiz EGEİD olarak ikinci olağan kongremizi tamamlamanın mutluluğu içindeyiz. Ticari hayattaki rekabet gerçeğini ‘Bir elin nesi var, iki elin sesi var’ mantığıyla, güç birliği oluşturarak mücadele kolaylığına dönüştürme peşindeki derneğimiz, üç yıl gibi kısa süreye birçok başarı sığdırmış, şehrimize yakışır temsil sorumluluğunu yerine getirmiştir. İhracatta daha ileriyi hedefleyen firmalarımıza yardımcı olmak, yeni ve verimli pazar imkanları sunmak amacıyla yürüdüğümüz bu yolda yüreğimizi içirdiğimiz şehrinizin desteğini her zaman hissettik ve buna layık olmanın mücadelesini verdik. Ticari hayata şehrimizde başlayan ve bu ticareti global bir hedefle yürütmeye çalışan tüm girişimcilerle el ele verip ülkemizde şehrimizin, dünyada ise ülkemizin gönüllü hadimi olma hevesiyle EGEİD çatısı altında birleşen tüm arkadaşlarıma ve bizi destekleyen şehrimize teşekkür eder, ülke kaygısıyla çıktığı yolda alnında zafer ışığı parlayan gençlerimize uğurlar arzularım. EGEİD 3 yaşında" dedi.

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