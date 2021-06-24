Akhisarspor'da İsmail Hocaoğlu'ndan yönetime istifa çağrısı



AKHİSAR, (DHA) - TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Akhisarspor'da mart ayındaki son kongre öncesi başkanlığa adaylığını koymasına rağmen seçime giremeyen İsmail Hocaoğlu, yönetime istifa çağrısı yaptı.

İsmail Hocaoğlu, "Bütün takımlar transfer yaparken, Akhisarspor yönetiminden ses çıkmıyor. Akhisarspor sahipsiz değildir" dedi. Basın açıklaması yapan İsmail Hocaoğlu, "Maalesef yönetimle ilgili düşüncelerimizde haklı çıktık. Bizler 4 Ocak´ta takımımıza talip olduğumuzu, bu sistemin yürümeyeceğini, gelen menajerlerin maddi manevi bu yükü kaldıramayacağını, bu iş için para, vizyon, tecrübe ve itibarın gerektiğini söyledik. Transferin ödeme yapmadan muvafakat alarak yapılmasının takımımızı daha kötü günlere götüreceğini belirttik. Şahsi çıkarlar uğruna yapılan 27 transferle, verilen sözlerin tutulmayıp, her gün medyada kulübümüzün itibarını yerle bir eden haberlerle düşmenin mucize olduğu bir alt lige düştük" diye konuştu.

Hocaoğlu, "50 milyon TL değerindeki takımımız bir alt lige düşmüş, değeri yerle bir olmuş, adı skandallarla anılır olmuştur. Bunlar yokmuş gibi Akhisarspor'un gerçek sahibi olan cefakar, vefakar taraftarlarımıza onları yok sayıp, tanımıyorum, demek gerçek bir akıl tutulmasıdır. Yapamadıklarını söyleyip Akhisar halkından özür dileyeceklerine hikayeler anlatıp aynı gün İstanbul'a geriye dönüyorlar. Borç yükü başını alıp gitti. Filiz, amatör, profesyonel lisanslarımız borçlardan dolayı kapalı. Kulübe icralar geliyor. Beğenmedikleri altyapımızdan çıkan oyuncuları satmaya çalışıp paralarını alma çabasındalar. Biz Akhisarspor için el ele vererek bu kötü günlerden çıkmasını biliriz. Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda açmış olduğumuz davalar, her ne kadar geri çekilsin diye baskı yapılsa da sonuna kadar mücadele edilecektir. Akhisarspor, sevdalılarıyla yeni bir mücadeleye hazırdır. Akhisarspor üzerinden ellerinizi çekin. Bu rezilliğe son verin, istifa edin, kongre kararı alın. Gerekeni bu şehir fazlasıyla yapar" diye konuştu.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Akhisar AKHİSAR, (DHA)

2021-06-24 13:35:01



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