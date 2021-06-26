Manisa FK'da kamp programı netleşti

MANİSA, (DHA) - YENİ sezonda tarihinde ilk kez TFF 1'inci Lig'de mücadele edecek Manisa Futbol Kulübü'nde kamp programı netleşti. Hazırlıklar için 28 Haziran Pazartesi günü Manisa´da toplanacak olan Manisa Futbol Kulübü, 7-19 Temmuz tarihleri arasında 1'inci etap kamp çalışmaları için Afyonkarahisar´a hareket edecek. Siyah-beyazlılar, 22 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında 2'nci etap kamp çalışmalarını da Afyonkarahisar´da sürdürecek. Manisa Futbol Kulübü, 7 Ağustos´ta Manisa´da toplanarak ligin ilk haftasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak. Ege ekibinin kamp süresince yapacağı hazırlık maçlarının programı ise daha sonra duyurulacak.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA
2021-06-26 11:29:06
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