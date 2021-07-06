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Manisa’dan Etiyopya’ya uzanan iyilik hareketi İyilik Derneği Kurbanda Etiyopyalı Müslümanlara Manisalıların kurban bağışlarını ulaştıracak İyilik Derneği Manisa Temsilciği tarafından Genel Koordinatör Halil Uysal Manisalıların yardımını ulaştırmak için bu sefer de Afrika’ya gidiyor

İHA

Manisa’dan Etiyopya’ya uzanan iyilik hareketi İyilik Derneği Kurbanda Etiyopyalı Müslümanlara Manisalıların kurban bağışlarını ulaştıracak İyilik Derneği Manisa Temsilciği tarafından Genel Koordinatör Halil Uysal Manisalıların yardımını ulaştırmak için bu sefer de Afrika’ya gidiyor

Manisa’da bir gönüllü hareketi olarak başlayan ve temsilciğe dönüşen İyilik Derneği, Manisa’dan sonra yardımlarını kilometrelerce ötedeki Etiyopyalı ihtiyaç sahibi Müslümanlara ulaştıracak. Kurban vekaletlerini Etiyopya’ya götürecek olan İyilik Derneği Temsilciliği Genel Koordinatörü Halil Uysal, Peygamber efendimiz zamanında Müslümanları bağrına basan Habeşistan’ın Hristiyan Kralı Necaşi gibi Manisalıların da Etiyopyalıları bağrına basacağını ve kardeşlik köprüsünün kurulacağını söyledi.
Manisa’da yıllardır hayır işleriyle uğraşan ve ihtiyaç sahiplerinin yakından tanıdığı Halil Uysal önderliğinde harekete geçen İyilik Derneği Manisa Temsilciği bu Kurban Bayramında Etiyopyalı mazlumların yüzünü güldürecek. Manisalı hayırseverlerin yardımlarıyla yoksulluk içindeki Etiyopya’ya kurban vekaletleri gönderilirken başta yetim olmak üzere çok sayıda çocuğa da çeşitli oyuncaklar dağıtılarak çifte bayram yaşamaları sağlanacak.
İyilik Derneği Temsilciliği Genel Koordinatörü Halil Uysal, “İyilik Derneği ihtiyaç sahibi ailelere, yetimlere, öğrencilere aynı zamanda Manisa Celal Bayar Üniversitesinde yabancı öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunmakta. Manisa’dan dünyaya açılmayı amaçlayan sevgi, kardeşlik kapısı olmayı amaçlıyor. Kurban bağışlarıyla Allah’ın izniyle Etiyopya’ya gidiyoruz. Derneğimiz aynı zamanda Manisa’dan tüm mazlum coğrafyalardaki fakirlik ve yoksullukla mücadele eden ülkelere Ramazan’da olduğu gibi şimdi de Kurban Bayramında iyilik yaymak için gideceğiz. İyilik Derneği gönüllülerimiz bu Kurban Bayramında da dünyanın dört bir yanına iyilik yaymak için gidecek.” dedi.
Uysal vekaletleri yerine ulaştırmak için 18 Temmuz’da Etiyopya’ya gidileceğini ve 24 Temmuz’da geri dönüleceğini belirterek, “Manisa’daki hayırsever gönül dostlarımızın maddi ve manevi desteklerini, sevgi ve dualarını ve kurban vekaletlerini inşallah götüreceğiz. Şimdiden Manisa’daki hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Gidilen yere eli boş gidilmez. Kurban vekaletlerinin yanında oradaki yetim çocuklara oyuncaklar götüreceğiz. Onları sevindireceğiz. Allah’ın izniyle kurban vesiledir. Amacımız sevgimizi, kardeşliğimiz, birlik ve beraberliğimizi, merhametimiz götüreceğiz. Oradaki Müslüman kardeşlerimizin geçmişte Habeşistan Kralı Necaşi’nin Müslümanları bağrına bastığı gibi biz de onları bağrımıza basacağız. Manisalıların bizlere emanet ettiği kurban vekâletlerini, yardımlarını onlara ulaştıracağız. Allah yardım eden herkesten razı olsun. Son güne bırakmayalım. 0 532 310 92 60 numaralı telefonu arayarak kurban vekaleti hakkında veya internet sitelerimizden bilgi alınabilir ve vekalet verilebilir. Etiyopya için bir kurban hisse bedeli 900 TL. Dünyanın her tarafında Türkiye’nin sevgisi, merhameti, kardeşliği birlik ve beraberliği kurban vesilesi yayılacak. Tüm hayırsever gönül dostlarımızın yardımlarını bekliyoruz.” diye konuştu.

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