TAİDEP kapsamında Manisa’dan 3 proje destek alacak

Kütahya’da düzenlenen Zafer Kalkınma Ajansı 202104 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında TAİDEP kapsamında, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Şehzadeler Müzesi İle Tarihe Yolculuk” projesi 4 milyon 700 bin 708,17 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi “Saklı Cennet Hermos” projesi 2 milyon 309 bin 705,00 TL, Demirci Belediyesi “Demirci Akıncıları Ulusal ve Uluslararası Milli Bilinç Kamp Merkezi” projesi 1 milyon 817 bin 605, TL destek alması kararlaştırıldı.

Kalkınma Ajansı 202104 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı Kütahya’da gerçekleştirildi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in yanı sıra Afyonkarahisar Valisi ve Ajans Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Çiçek, Kütahya Valisi Ali Çelik, Uşak Valisi Funda Kocabıyık ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Genel Sekreter Veli Oğuz katıldı.

Toplantıda, 2022 yılı çalışma programı ve bütçe çalışmaları, yönetim kurulu başkan ve başkan vekilliği değişikliği, iki toplantı arası Ajans faaliyetleri ve idari konular görüşüldü. Toplantıda ayrıca 2021 yılı Turizm Alt Yapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programına başvuran projelerin değerlendirme sonuçları karara bağlandı. Alternatif turizm açısından öne çıkan destinasyonların altyapısının iyileştirilerek turizmden elde edilen katma değerin artırılması amacıyla hazırlanan TAİDEP kapsamında 14 projeye 25 milyon TL destek Zafer Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak olup eş finansman ile birlikte toplam 51 milyon TL’lik yatırım bölgeye kazandırılmış olacak. TAİDEP kapsamında, Manisa Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü “Şehzadeler Müzesi İle Tarihe Yolculuk” projesi 4 milyon 700 bin 708,17 TL, Manisa Büyükşehir Belediyesi “Saklı Cennet Hermos” projesi 2 milyon 309 bin 705,00 TL, Demirci Belediyesi “Demirci Akıncıları Ulusal ve Uluslararası Milli Bilinç Kamp Merkezi” projesi 1 milyon 817 bin 605, TL destek alacak.

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