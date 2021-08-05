Köylülerin nöbeti sayesinde orman yangını büyümeden söndürüldü Manisa'nın Alaşehir ilçesinde günlerdir ormanlarda nöbet tutan köylülerin dikkati sayesinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü Yaklaşık bir dekarlık çamlık alanın yandığı yangın yerine giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu: "Çok büyük bir tehlikeyi erken farkına vararak bertaraf etmiş olduk"

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde günlerdir ormanlarda nöbet tutan köylülerin dikkati sayesinde başlayan yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık bir dekarlık çamlık alanın yandığı yangın yerine giden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Çok büyük bir tehlikeyi erken farkına vararak bertaraf etmiş olduk. Uyarılarımız sonuç verdi, köylülerimiz tankerleri dolu, taralları dolu vaziyette beklediler. Erken gördükleri dumana anında müdahale ettiler" dedi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Soğukyurt Mahallesi’nde saat 12.00 sıralarında çıkan orman yangını, mahalle sakinlerinin hazırlıklı olması ve dikkatli olması sonucu, büyümeden kontrol altına alındı. Alaşehir Belediye Başkanlığı tarafından 4 gün önce başlatılan ormanlarda yangın nöbeti ve mahalle sakinlerinin tankerlerini, tarallarını dolu tutmaları, çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alınmasını ve söndürülmesini sağladı. Soğukyurt Mahallesi’nde çıkan yangında mahalle sakinleri evlerinde dolu olan su tankerleri ve tarallarla yangına ilk müdahaleyi yaparak, itfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme ekiplerinin de gelmesiyle yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın alanına gelen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu yangın ekibine destek verdi. Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da yangın alanında incelemelerde bulundu. Orman yangınında yaklaşık 1 dekar çamlık alan yandı.

Yangını ilk gören ve müdahalede bulunan Soğukyurt Mahallesi’nde oturan Selahattin Acar, "Duman çıktığını gördüm, hemen bağırarak komşulara haber verdim. Su tankerimi açarak müdahale ettim." derken Alaşehir Belediye başkanı Ahmet Öküzcüoğlu ise şunları söyledi:

"Çok büyük bir tehlikeyi erken farkına vararak bertaraf etmiş olduk. Uyarılarımız sonuç verdi. Köylülerimiz tankerleri dolu, taralları dolu vaziyette beklediler. Erken gördükleri dumana anında müdahale ettiler. Sonra da itfaiye, orman ve belediye ekiplerimiz müdahale ederek, yangını söndürdüler. Orman yangını 50 metre ilerlemeden söndürüldü. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

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