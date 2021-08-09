Başkan Çerçi geleceğin bilim adamlarını ağırladı

Manisa Fen Lisesi İnsansız Sualtı Aracı Takımı, Eylül ayında İstanbul’da yapılacak TEKNOFEST 2021 öncesi Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek aracı tanıttı. Öğrencilere yarışmada başarılar dileyen Başkan Çerçi, geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Manisa Fen Lisesi İnsansız Sualtı Aracı Takımı öğrencileri proje koordinatörleri Ertuğ Gözaydın, Bilim Sanat Merkezi Müdür Yardımcısı Samet Nalbantoğlu eşliğinde Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’yi ziyaret ederek insansız su altı aracını tanıttı. Takım olarak eylül ayında İstanbul’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2021’de Manisa’yı temsil edeceklerini dile getiren Proje Koordinatörü Ertuğ Gözaydın, “Aracımız havuza iniyor. Sualtı çalışmalarımız sürüyor. Takımımız 9 ve 10. sınıf öğrencilerinden oluşuyor. Bu öğrencilerimiz ileride akademisyen, bilim insanı olacak seviyede. Yazılım, elektronik ve mekanik noktasında üstün becerileri var. Çalışmayı sıfırdan belli bir seviyeye kadar getirdiler. Manisa’nın tek sualtı sistemleri takımıyız. İlimizi TEKNOFEST’te temsil edeceğiz. Desteğinizle daha iyi yerlere geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Geleceğin bilim insanlarını ağırlamaktan mutluluk duyduğunu kaydeden Belediye Başkanı Çerçi ise belediye olarak eğitime önem verdiklerini söyledi. Türkiye’nin en güzel bilim merkezlerinden birini Yunusemre’de açmaya hazırlandıklarını aktaran Başkan Çerçi, “Gençlerimizi kutluyorum. T3 Vakfı da önemli çalışmalara imza atıyor bu konuda. Belediye olarak T3 Vakfı ile ortak bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye’nin en güzel bilim Merkezlerinden birini Millet Çarşısında hizmete sunacağız. Burada bilime ilgi duyan gençler yetiştirilecek. Belediye olarak eğitime katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

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