'Altın çocuklar' Alaşehir'in gururu oldu Model uçak yarışmasında 18 madalyanın 10'unu Manisa Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri kazandı Büyük bir başarıya imza atan öğrenciler Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun'u ziyaret ederek verdiği destekten dolayı teşekkür etti

Manisa’da yapılan 'FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 1. Etap' yarışmasında Alaşehir’i temsil eden Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri turnuvada verilen 18 madalyanın 10'unu kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Madalyalarla ilçeye dönen öğrenciler Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun’u ziyaret ederek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri başarıya doymuyor. Okul tarafından hazırlanan ve desteklenmeye değer görülen projeler meyvelerini vermeye başladı. Gerek öğrencilere yönelik Gençlik Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı (GPDP) 20191 Çağırı dönemi 'Hayalin uçmak olsun (ALAFEST)' projesi gerekse Alaşehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik olarak hazırlanan ve Teknik Destek Kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından desteklenen 'Model Uçak Eğitmen Eğitimi' ile başarılar arka arkaya gelmeye başladı. Alaşehir İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Alaşehir ilçesinde farklı okullardan 25 öğrenciyle Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) tarafından 78 Ağustos 2021 tarihinde Manisa’da düzenlenen 'FF Salon Türkiye Şampiyonası 1. Etap' yarışmasında ilçeyi temsil etti. Yarışmada verilen 18 madalyanın 10'unu kazanan öğrenciler büyük bir başarıya imza attı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun 'FF Salon Model Uçak Türkiye Şampiyonası 1. Etap' yarışmasında 18 madalyanın 10'unu kazanan öğrencileri makamında kabul etti. Kabul törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Osman Suat Çete, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Onur Katar, Alaşehir Kaymakamlığı Proje Sorumlusu Hasan Baysal, Model Uçak eğitim öğretmeni Hasan Ersin ve öğrenciler katıldı.

Altın madalya alarak engellilerde Türkiye Şampiyonu olanlar adına konuşan Şaban Badınca, "İlk günlerde çok önemsemedim. Ancak çalışmalar arttıkça, başarı geleceğine inandım ve başardık." derken, Hacernaz Kaya isimli öğrenci ise, "Kaymakamımıza bizlere yardımcı olduğu için teşekkür ediyoruz. Başarımız bizim için gurur verici oldu. Alaşehir’in adını duyurduk" şeklinde konuştu.

Şahin Zeybek isimli öğrenci de şunları söyledi: "Bize bu sporu öğreten Hasan Hocamıza teşekkür ediyorum, bu işe çok emek verdik. Manisa’da yapılan yarışmada birinci olduk, çok mutluyuz."



"Bu kadar çok madalya sürprizden de öte oldu"

Ziyarette öğrencileri tebrik eden ve bir açıklama yapan Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, "78 Ağustos’ta Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından Manisa’da düzenlenmiş olan Model uçak yarışmasında toplam 18 madalyanın onunu, ilçemizden katılan arkadaşlarımız elde etti. Ben bu vesileyle okul müdürü, öğretmenimizi, öğrencilerimizi kutluyorum. Alaşehir’de yaklaşık üç yıldır hava sporlarıyla ilgileniliyor. Arkadaşlarımızın emekleriyle bu güne geldik. Bu kadar çok madalya almak, bir sürpriz olmaktan çok öteye geçti. Arkadaşlarımız bu işte cansiparane uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Önümüzdeki yıllarda hedeflerimiz daha da büyüteceğiz. Ben tüm arkadaşlarımızı kutluyorum." dedi.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Model Uçak Eğitim Öğretmeni Hasan Ersin ise şunları söyledi: "Manisa’da yapılan Türkiye şampiyonasında Model Uçak alanında hemen hemen tüm kategorilerde başarılı olarak, Alaşehir’e döndük. Gençlerde, büyüklerde ve engellilerde Türkiye şampiyonu, genç kız ve erkeklerde Türkiye üçüncüsü olduk. Yıldızlarda Türkiye ikincisi ve üçüncüsü olduk. Miniklerde de Türkiye üçüncüsü olduk. Yapmış olduğumuz çalışmaların sonunda emeklerimizin karşılığını aldık. Elde edilen başarıları Alaşehir’e armağan etmek hem bizi hem de öğrencilerimizi mutlu etti. Bu konuda bize destek olan herkese hem kendi adıma hem öğrencilerim adına hem de kurumum adına çok ama çok teşekkür ediyorum."

Manisa'da 78 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen “FF Salon Türkiye Şampiyonası 1. Etap” yarışmasında Alaşehir'i temsilen katılan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin elde ettiği başarılar şöyle: "Büyükler erkek kategorisinde Şaban Badınca Türkiye 1'incisi, Davut Erdem ise Türkiye 2'ncisi, engelli kategorisinde Ece Güner Türkiye 1'incisi, Şahin Zeybek Türkiye 2'ncisi ve Hasan Ersin ise Türkiye 3'üncüsü, genç erkekler kategorisinde Mücahit Doğanlı Türkiye 3'üncüsü, genç kızlar kategorisinde Hacernaz Kaya Türkiye 3'üncüsü, yıldızlar kategorisinde Ceylin Beril Kaya Türkiye 2'ncisi, Elif Toker Türkiye 3'üncüsü ve minikler kategorisinde ise Zeki Poyraz Mercan Türkiye 3'üncüsü oldu."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.