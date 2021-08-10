Çiftlikteki yangın ormana sıçramadan söndürüldü; 400 ton saman küle döndü

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Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde büyükbaş hayvan çiftliğinde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangında 400 ton saman yandı. Yangın, çiftliğin yanı başındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınırken, orman ekipleri de olası bir tehlikeye karşı önlem aldı.

Musulcalı ile Akköy mahalleleri arasında kalan Manavderesi mevkiindeki Cenk Kütük'e ait büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlık bölümünde, saat 14.30 sıralarında iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yükselen alevler ve dumanları görerek ilk müdahaleyi yapan çalışanlar, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangının, çiftliğin yanındaki ormanlık alana sıçrama ihtimali üzerine orman ekipleri de bölgede hazır bulundu. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri, çok sayıda arazözle yangına müdahale etti. Yangın, çalışanlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olası bir tehlikenin önüne geçildi. Soğutma çalışmasının sürdüğü yangında 400 ton samanın küle döndüğü bildirildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Genel Türkiye-Manisa / Turgutlu Doğan ÇİZMECİ

2021-08-10 15:55:24



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