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Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi

İHA

Manisa'da 496 kök kenevir ele geçirildi

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 496 kök kenevir ele geçirildi.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi Çoraklık mevkiinde Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Demirci İlçe Jandarma Komutanlığı ile Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri destek kuvveti ile birlikte ortaklaşa kenevir operasyonu düzenlendi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonrası harekete geçen ekipler, R.C. isimli şahsa ait arazide boyları 1,5 metreye kadar ulaşan 496 kök kenevir bitkisi tespit etti. Operasyon kapsamında R.C. gözaltına alınırken ele geçirilen kenevirler imha edilmek üzere toplatıldı.

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