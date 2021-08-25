Kula'da makilik yangını ormana sıçradı (2)

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10 HEKTAR ZARAR GÖRDÜ

Manisa'nın Kula ilçesinde, makilikte çıkan, tarım arazileri ve ormana da sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahale ile 3,5 saatte söndürüldü. İlk belirlemelere göre 4 hektar tarım arazisi ile toplam 6 hektar orman ve makilik alan zarar gördü.Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Manisa / Kula Hasan YİĞEN

2021-08-25 18:13:46



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