Manisa'da orman yangını (2)

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 3 hektar alan yanarak zarar görürken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR/MANİSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Akhisar Ersan ERDOĞANSerkan ÖZDEMİR

2021-08-31 19:26:30



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.