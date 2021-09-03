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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da okullar açılmadan önce dezenfeksiyon çalışması

İHA

Manisa’da okullar açılmadan önce dezenfeksiyon çalışması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, okulların açılmasının hemen öncesinde toplu kullanım alanlarında ve toplu ulaşım alanlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadelesine ara vermeden devam ederken, dezenfeksiyon çalışmalarını da aynı hızıyla sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi ekipleri 6 Eylül 2021 Pazartesi tarihinde başlayacak olan yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde toplu kullanım alanlarında ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışmasına hız verdi. Sağlık İşleri Dairesi ekipleri Şehirlerarası otobüs terminalinde toplu ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Yapılan çalışma sırasında Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün yer alırken, Manisa S.S.155 Nolu Şehir içi Denetimli Manisa Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Erdoğan Akatmacı da bulundu.

“Araçlarımız düzenli olarak dezenfekte edildi”
Kooperatif Başkanı Akatmacı, yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili olarak, “Pandemi sürecindeki bir yılı aşkın süredir, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenli olarak ilaçlama çalışması yapılıyor. Araç depolama alanlarında da dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Sağlık İşleri Dairesi ile yaptığımız görüşmelerde 6 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Yoğun bir çalışma dönemine giriyoruz. Bu pazartesiden itibaren tam kapasite çalışıyoruz. Biz toplu taşıma araçlarında temizlik, hijyen ve maske olarak hepsine dikkat ediyoruz. 250 toplu taşıma şoförümüz var. Pandemi sürecinde hiçbirinde hastalığa rastlamadık. Vatandaşlarımız maskesini taktıktan sonra arabalarımızdaki hijyen devam ettikten sonra risk olayımız çok düşük. Araçlarımızda bir şey yenilip içilmiyor, maskesi de takılıysa riskimiz çok düşük. Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne göstermiş olduğu özenden dolayı çok teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e, Genel Sekreter Yardımcısı Uğur Başkal’a, sağlık işleri dairesi personellerine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

“Pandemi süresince dezenfeksiyon çalışması yaptık, devam ediyoruz”
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Haşere ile Mücadele Şube Müdürü Firuze Ak, otobüs terminalinde yapılan dezenfeksiyon çalışmasıyla ilgili olarak verdiği bilgilerde, “Pandeminin ilk başladığı zamandan itibaren Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı olarak tüm toplu kullanım alanlarında, toplu taşıma araçlarında, camilerde, okullarda yaptık ve yıl boyunca da devam ettik. Şimdi ise okulların açılması öncesinde tüm toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon uygulamamıza devam ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız daha rahat bir şekilde toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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