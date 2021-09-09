Salihli'de kurtuluş günü etkinlikleri Emre Kaya ile final yaptı

Manisa’nın Salihli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen “Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali” pop müziğin sevilen isimlerinden Emre Kaya konseri ile final yaptı.

Salihli ilçesinde “Kurtuluş Günü 2. Kuru Üzüm Şenliği ve Tarım Festivali” dört gün süren çeşitli etkinlikler ve konserlerin ardından sona erdi. Gümüşçayı alanında gerçekleşen kurtuluş günü etkinliklerinin dördüncü gününde sahne alan ünlü sanatçı Emre Kaya, en sevilen şarkılarını festivale katılanlar için seslendirdi. İki saatten fazla sahnede kalan Kaya, konseri izleyen hayranlarının yanına giderek, dillerden düşmeyen şarkıları gençlerle birlikte söyledi. Yorumu, performansı ve enerjisiyle konsere gelen binlerce hayranını coşturan Emre Kaya, Salihlili gençlere unutulmaz bir gece yaşattı. Konserin ilk bölümünde sahneye çıkan ve genç yeteneklerden oluşan Anlamsız Kaçışlar grubu da söylediği şarkılarla alanı dolduran gençleri doyasıya eğlendirdi.

Festivalin son gününde konser veren sanatçı Emre Kaya’ya teşekkür eden Belediye Başkanı Zeki Kayda, genç sanatçıya çiçek vererek Emre Kaya ile birlikte sahnede pasta kesti.

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