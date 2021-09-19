Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

İHA

Türkiye'nin kuaförleri Manisa'da buluştu

Manisalı kuaförler, kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda buluştu. Türkiye'nin ünlü kuaförlerinin muhteşem bir gece yaşattığı organizasyonda sahnede yapılan saç şovları büyük alkış aldı.
Kuaför Adem Şahin tarafından organize edilen organizasyonda Türkiye'nin ünlü isimleri Manisa'daki kuaförlere muhteşem bir gece yaşattı. Türkiye'nin bir çok ilinden gelen kuaförler sahnede yaptıkları saç şovlarıyla Manisalı kuaförler tarafından büyük alkış aldı. Kuaför Adem Şahin yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bir çok ilinden gelen ünlü kuaförlere ve Manisalı tüm kuaförlere ve bu organizasyona destek veren sponsorlara ve hediyeleri için teşekkür etti. Şahin, "Bu ilk organizasyonumuz ama bundan sonra daha bir çok organizasyon yapacağız. Umarım bu gece herkes mutlu ayrılmıştır. Ben bizleri kırmayıp Türkiye'nin çeşitli illerinden buraya gelen tüm onur konuklarına ve şov ekiplerine bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu gecede bir kusurumuz olduysa hepsinden özür dilerim." dedi.
Yaklaşık 700 kişinin katıldığı organizasyonda gece sonunda 68 kişiye çekilişle bir çok hediye verilirken, tüm katılımcılara da çeşitli hediyeler takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Alaşehir'de uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Alaşehir Kızılay Derneği kadınlarından çevre temizliği
YEREL HABERLER Alaşehir Kızılay Derneği kadınlarından çevre ...
Tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın öldü
YEREL HABERLER Tarhana sermek isterken 6 metreden beton zemine düşen ...
Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: “Karşımızda mücadele eden savaşan bir Bandırma ekibi vardı”
YEREL HABERLER Mehmet Mesut Tüfenkoğlu: “Karşımızda mücadele eden ...
Mustafa Gürsel: “Maçın başından sonuna kadar kontrolümüzde geçen bir maçtı”
YEREL HABERLER Mustafa Gürsel: “Maçın başından sonuna kadar ...
Tarhana sermek isterken 4 metreden beton zemine düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tarhana sermek isterken 4 metreden beton zemine düşen ...
Manisa Futbol Kulübü - Royal Hastanesi Bandırmaspor: 1-3
YEREL HABERLER Manisa Futbol Kulübü - Royal Hastanesi Bandırmaspor: ...
TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bandırmaspor: 3
YEREL HABERLER TFF 1. Lig: Manisa FK: 1 - Bandırmaspor: 3
Manisa'da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
YEREL HABERLER Manisa'da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı
Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor (FOTOGRAFLAR)
YEREL HABERLER Manisa FK - Royal Hastanesi Bandırmaspor ...
MASKİ’den Karaali Mahallesi’ndeki su kesintilerine ilişkin açıklama
YEREL HABERLER MASKİ’den Karaali Mahallesi’ndeki su kesintilerine ...
Alaşehir'de kenevir ve esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Alaşehir'de kenevir ve esrar ele geçirildi
Kula'da çatı yangını korkuttu
YEREL HABERLER Kula'da çatı yangını korkuttu
18 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne yoğun katılım
YEREL HABERLER 18 Eylül Dünya Temizlik Günü’ne yoğun katılım
Yaşlı adam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Yaşlı adam motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Fransa'da öldürülüp gölete atılan Muhyettin, Manisa'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Fransa'da öldürülüp gölete atılan Muhyettin, ...
Vali Karadeniz çocuk evlerinde kalan başarılı öğrencileri ödüllendirdi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz çocuk evlerinde kalan başarılı ...
Selendi Devlet Hastanesine atanan doktorlar göreve başladı
YEREL HABERLER Selendi Devlet Hastanesine atanan doktorlar göreve ...
Manisa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Manisa'da uyuşturucu operasyonu
Somaspor 3'te 3 peşinde
YEREL HABERLER Somaspor 3'te 3 peşinde
Azimli modern bir görünüme kavuştu
YEREL HABERLER Azimli modern bir görünüme kavuştu
Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için rehabilitasyon merkezi kuruyor
YEREL HABERLER Yunusemre Belediyesi sokak hayvanları için ...
AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması "Kuru üzüm bedelleri 7-10 gün içinde ödenecek" "Üreticilerimiz kuru üzümlerini devletimizin açıkladığı fiyatın altında elden çıkarmasın"
YEREL HABERLER AK Parti'li Hızlı'dan kuru üzüm açıklaması "Kuru üzüm ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.