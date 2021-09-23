Barınma sorunu yaşayan öğrenciler için bir destek de Şehzadeler’den

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, yüksek öğrenimlerini yapmak üzere Manisa’ya gelen hiçbir öğrencinin barınma sorunu yaşamasına müsaade etmeyeceklerini duyurarak, Şehzadeler Belediyesi’nin tüm imkanlarıyla öğrencilerin yanında olacağını açıkladı.

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte binlerce üniversite öğrencisi öğrenimlerini yapacakları illere giderken, bu kez yurt çıkmayan ve kiralık ev bulamayan öğrencilerin barınma sorunu gündeme geldi. Manisa’da bu anlamda sıkıntı yaşayan öğrencilerin yüreklerine su serpen açıklama Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’ten geldi. Başkan Çelik, “Hiçbir öğrenci kardeşimizi sokakta bırakmayız” dedi. Başkan Çelik, “Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ni yüksek öğrenimlerini yapmak için tercih eden ve bu nedenle şehrimize gelen öğrenci kardeşlerimiz bilsinler ki bugünden sonra bizim misafirlerimizdirler. Şehzadeler Belediyesi olarak misafirimiz olan tüm öğrenci kardeşlerimizin barınma ihtiyaçlarında bütün imkanlarımız ile yanlarındayız. Hiçbir öğrencimizi sokakta bırakmayız. Barınma sorunu yaşayan öğrencilerimiz Beyaz Masa birimimize müracaat edebilirler.” şeklinde konuştu.

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