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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jeopark Kula, ilk iç saha maçında Ürgüp Spor'u konuk edecek

İHA

Jeopark Kula, ilk iç saha maçında Ürgüp Spor'u konuk edecek

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Ligi'nde mücadele eden Jeopark Kula Belediyespor, 20212022 sezonunun ilk iç saha maçında 16 Ekim Cumartesi günü Nevşehir temsilcisi Ürgüp Spor'u konuk edecek. Müsabakaya, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan spor kompleksi ev sahipliği yapacak.
TVF Erkekler 1. Ligi A grubunda Manisa'yı temsil eden Jeopark Kula Belediyespor, 20212022 sezonunun ikinci haftasında 16 Ekim Cumartesi günü Nevşehir temsilcisi Ürgüp Spor'la karşı karşıya gelecek. Yeni sezonun ilk iç saha maçına çıkacak olan Jeopark Kula Belediyespor, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'ya kazandırılan Spor Kompleksi'nde konuğu Ürgüp Spor'u ağırlayacak. Yeni spor kompleksinde ilk kez resmi maça çıkacak olan Jeopark Kula, müsabakadan galip ayrılmayı hedefliyor.

Başkan Yılmaz'dan maça davet
Uzun bir aranın ardından Kula'da ilk kez voleybol severlerin huzurunda maça çıkacak olan Jeopark Kula Belediyespor'un Kulüp Başkanı Vedat Yılmaz, Kulalı hemşehrilerini maça davet etti. Spor Kompleksi'nde Cumartesi günü saat 13.00'de başlayacak olan müsabakada, Kulalı voleybol severleri de aralarında görmenin kendilerine büyük destek sağlayacağını kaydeden Başkan Yılmaz, müsabakadan galip ayrılarak ilk iç saha maçında başarıya imza atmayı hedeflediklerini kaydetti.

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