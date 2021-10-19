Yatarak tedavi gören hastalara sanat dallarıyla rehabilitasyon Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde medikal tedavinin yanında sanat dallarıyla rehabilitasyon süreci

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, Ergoterapi, Rehabilitasyon ve Terapötik Rekreasyon Birimi tarafından yatarak tedavi gören hastalara medikal tedavinin yanında, haftanın 5 gününde alanında uzman usta öğreticiler tarafından gastronomi, müzik, ebru sanatı, resim, halı dokumacılığı gibi sanat dallarıyla da rehabilitasyon süreci uygulanıyor.

Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Oktay Kocabaş, Ergoterapi Rehabilitasyon ve Terapötik Rekreasyon birimlerinde hastaların toplum içerisinde bağımsız veya en az destekle toplumsal, mesleki, eğitimsel ve ailevi rollerini sürdürebilmeleri için gerekli becerilerin kazandırılması amacıyla hizmet verildiğini söyledi.



"Bu yıl 8 bin 68 hastaya hizmet verildi"

Başhekim Yardımcısı Dr. Kocabaş, “Ergoterapi Rehabilitasyon ve Terapötik Rekreasyon biriminde bir psikiyatri hemşiremiz, bir psikoloğumuz, bir ergoterapistimiz bir ergoterapi teknikerimiz ve aynı zamanda halk eğitim merkezi tarafından görevlendirilen alanında uzman usta öğreticilerimiz hizmet vermektedir. Atölyelerimizde hastalarımıza yönelik gastronomi, spor ve sağlıklı yaşam ve resim atölyelerinde haftanın 5 günü tam zamanlı olarak hizmet verilmektedir. Aynı zamanda kütüphane ve sinema salonlarımız bulunmaktadır. Birimimizde 2021 yılı ocak ve ağustos ayları arasında 8 bin 68 hastamıza hizmet verilmiştir.” şeklinde konuştu.



"10 ayrı atölyede kurs var"

Birimde 10 ayrı atölyede hastalara yönelik çeşitli kursların var olduğunu kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Kocabaş, “Gastronomi hocamızla yemek yapma, salata, kek yapma, bulaşık makinesine yerleştirme, bulaşık makinesinden çıkarma, fırın, ocak aspiratör kullanma, mikser kullanma gibi çeşitli evde kendi yapabileceği faaliyetleri burada, öğreterek bağımsız bir yaşam sürmesini sağlamaktayız. Hastanemizde Halk Eğitim Merkezi tarafından görevlendirilen usta öğreticimiz resim öğretmeni tarafından bunlar çizilmekte ve hastaların katılımıyla birlikte renklendirme işlemleri yapılmakta. Daha önce servislerimizin duvarlarında başlayan işlemler, rehabilitasyon servisimizde de başlamış ve bu tablo oluşmuştur. Ve bunda hastalarımız ve resim öğretmenimizle birlikte devam edecektir” diye konuştu.



"Hastalar 'Ebru' sanatını tercih ediyor"

Kursların hepsinin rehabilitasyon alanında hastaları sosyal olarak daha aktif olarak etkilediğini kaydeden Başhekim Yardımcısı Dr. Kocabaş, “Hastalarımız tarafından en çok rağbet gören kursumuz ise ebru sanatı oldu. Kursumuz, hastalarımızın kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyor. Aynı zamanda, ebru sanatında tasarım, renk seçimi hastalarımız tarafından yapılmakta. Burada görsel zeka dediğimiz, kısa süreli hafıza dediğimiz, bellek fonksiyonlarının iyileşmesini sağlamaktadır” dedi.

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