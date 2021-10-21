FETÖ'den aranan emekli öğretmen tutuklandı



Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, 'FETÖ/PDY üyesi olmak' suçundan hakkında yakalama kararı bulanan emekli öğretmen M.Ü. (57), jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı istihbarat çalışmasıyla, FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve Manisa İlamat ve İnfaz Bürosu tarafından arama kaydı olan, emekli öğretmen M.Ü.'nün Salihli'de bir evde olduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, M.Ü.'yü yakalayarak gözaltına aldı. M.Ü., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Manisa / Turgutlu Emre SAÇLI

2021-10-21 20:11:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.