Çocuklarının geleceği için bir araya geldiler

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Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Okul Aile Birliği tarafından, veliler arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek ve okula destek sağlamak amacıyla kahvaltı programı düzenledi.

TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi Okul Aile Birliği tarafından, okula destek olmak, veliler arasında kaynaşmayı sağlamak amacıyla dayanışma kahvaltısı düzenlendi. Atatürk Kentpark'ta gerçekleştirilen programa okula ismi verilen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası'nın merhum başkanlarından Bülent Koşmaz'ın eşi Saadet Koşmaz, Okul Müdürü Fulya Kumbaracı, öğretmenler, öğrenci ve veliler katıldı. Okul Aile Birliği Başkanı Özlem Paşaoğlu düzenlenen programa gelen misafirlere teşekkür etti.

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