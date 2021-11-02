Manisa FK’nın Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Altay oldu

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Spor Toto Süper Lig ekibi Altay ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları 30 Kasım, 12 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Çekilen kura sonucunda Manisa Futbol Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu’nda Spor Toto Süper Lig ekibi Altay ile eşleşti.

4. Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları; 30 Kasım, 12 Aralık tarihlerinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.

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