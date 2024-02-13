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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 11:39 Güncelleme: 13.02.2024 - 12:00
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        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde 18 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakalandı.

        Jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan 18 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.A'nın ilçede bulunduğunu belirledi.

        Düzenlenen operasyonla yakalanan S.A, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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