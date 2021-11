Okullardaki güvenlik tedbirleri görüşüldü

Yeni eğitim öğretim yılında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelerin yapıldığı Okul Aile Birliği Toplantısı Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Kültür Sitesi Lale Salonunda Vali Karadeniz başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Aydın Memük, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve veliler katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada pandemiden dolayı ara vermek zorunda kalınan yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine eylül ayı itibariyle yeniden başlandığını söyleyen Vali Yaşar Karadeniz, Manisa’da okullar açılmadan önceki vaka sayısı ile şuan ki rakamlar arasında artış denilebilecek herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Pandeminin bu yıl ki eğitim öğretim faaliyetinin sadece bir yönü olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Aşı hakkı bulunan çocuklarımız, velilerimiz ve öğretmenlerimiz başta olmak üzere eğitim faaliyetinin içerisinde doğrudan veya dolaylı bulunan herkesin aşılarını yaptırmaları önemli. Bununla birlikte zaman zaman yapılan testler gösteriyor ki aşı olduktan bir süre sonra antikorlar tekrar eski seviyesine iniyor. Bu sebeple sistemde herhangi bir kişi için aşı açıldığı zaman o aşılamanın yenilenmesi durumumuzu korumamızı da sağlayacaktır.” dedi.



‘Okul çevresindeki risk durumlarına göre güvenlik önlemleri alındı’

Okullarda güvenliğin önemine değinen Vali Karadeniz, “Çocuklarımızı okula gönderirken gözünüzün arkada kalmaması gerekiyor. Okul çevresinde alınan güvenlik bu anlamda çok önemli. Bizler sene başında milli eğitim, emniyet ve jandarmadaki arkadaşlarımızla beraber okullarımızdaki risk durumlarını değerlendirerek bir planlama yaptık. Güvenlik kuvvetlerimizin devamlı bulunduğu 4 okulumuz ayrıca trafik ekiplerinin giriş çıkış saatlerinde bulundurulduğu okullar var. Bunların dışındaki okullarımızda da polis ve jandarmanın belirlemiş olduğu irtibat görevlilerimiz var. Özellikle okul çevresinde satılabilen dal sigara ve onun gibi çocukların sağlığını kötü etkileyen yiyecek ve içeceklerden çocuklarımızı sakınmamız gerekiyor. Bu konuda alınacak tedbirlerin görevli kişilerle istişare edilerek yapılması gerekiyor. Çünkü görevli kişilere gelecek her bilgi bize de ulaşıyor ve değerlendirmesi yapılıyor” şeklinde konuştu.

Okul kantinlerinin denetlenmesinin önemine de vurgu yapan Vali Karadeniz, “Okul kantinlerinde Milli Eğitim Bakanlığının yasaklamış olduğu türdeki gıda maddelerinin ve içeceklerin kesinlikle bulundurulmaması gerekiyor. Bizim için öncelik çocuklarımız, öğrencilerimiz. Dolayısıyla öğrencilerimize zarar verebilecek, onları olumsuz etkileyebilecek herhangi bir yanlışa başka bir gerekçeyle uymamız mümkün değil. Okul idarecilerimizin ve okul aile birliklerinin mutlaka bu denetimleri yapması ve kesinlikle Milli Eğitim Bakanlığının yasakladığı ürünlerin satışına izin vermemeleri gerekiyor” dedi.



2021 yılı yatırım programında 21 yeni okul

Eğitim öğretim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine de vurgu yapan Vali Karadeniz, konuşmasına şöyle devam etti: “Geçen yıl yaşanan depremlerden sonra yapılan deprem analizleri sonucunda bazı okullarda yıkım ve güçlendirme kararları çıktı. Yıkım kararı alınan okulların tamamına yakını yıkıldı. Sadece 2021 yılı için yatırım programına alınan yeni yapım proje sayısı 23. Bunun 21 tanesi okul, 1 tanesi kapalı spor salonu, 1 tanesi de yurt yapımı. Yani sadece 21 tane yeni okul yapımı ilimizde yatırım programına girmiş durumda. Güçlendirme çalışmaları içerisinde 2020 ve 2021 yıllarında toplam 34 tane okulumuz güçlendirme programı içerisine alındı. Ben inanıyorum ki bu yeni yapılan okulların tamamlanmasıyla birlikte iki yıl içerisinde Manisa’da artık okullarımızda depremden kaynaklı riskimiz yok denecek kadar azalmış olacak.”

Fiziki şartların sadece binaların yapılması veya güçlendirilmesi ile bitmediğini de belirten Vali Karadeniz, öğrencilerimize, onların beklentilerine uygun kaliteli seviyede eğitim vermek amacıyla okullarda ihtiyaç duyulan diğer küçük bakımonarım, laboratuvar malzemesi ve benzer ihtiyaçlar konusunda da Valilik bünyesinde bulunan YİKOB aracılığıyla her türlü desteği sağlamaya hazır olduklarını da söyledi.



‘Bağımlılıkla mücadelede ailelere ve okul idarecilerine önemli görevler düşüyor’

Bağımlılık konusuna da değinen Vali Karadeniz, “Güvenliğin başında uyuşturucu geliyor. Bunun içerisinde teknoloji bağımlılığı da yer alıyor. Bu konuda hem emniyetimizin hem jandarmamızın yapmış olduğu çalışmalar var. Özellikle bu yıl hem uyuşturucu satıcıları arasında yakalama sayısında hem de yakalanan uyuşturucu miktarında çok büyük bir artış var. Bu konuda güvenlik güçlerimizin gayreti gerçekten takdire şayan. Ama bu problemi tek başına çözmeye yetmiyor. Birçok faktör bu işin içinde ve el birliği ile bununla mücadele edilmesi gerekiyor. Örneğin ilimizdeki uyuşturucu kullananların durumuyla ilgili istatistiğe baktığımızda uyuşturucu bağımlısı gençlerin yüzde 82’sinin annesi ev hanımı. Ailelerimizin bu konuda bilinçli olması çok önemli bir etken. Onun için özellikle öğrenci velilerine yapılacak olan eğitimin, bilgilendirmenin bu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aileler çocuklarını ne kadar yakından ve iyi takip ederse oradan da o kadar iyi sonuç çıkıyor. İçişleri Bakanlığımız da böyle bir realiteyi gördüğü için 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesini başlattılar. Anne burada belirleyici etkenlerden birisi. Dolayısıyla annelerimiz ve babalarımız bu mücadelenin içinde yer almalıdır. Bununla birlikte bu konuda okul idarecilerimize ve rehberlik öğretmenlerimize de büyük bir görev düşüyor” dedi. Vali Karadeniz sözlerine şöyle devam etti: “Zaman zaman uyuşturucu ortaokula, liseye indi gibi şeyler duyuyoruz. İstatistiklere baktığımızda o yaşlarda uyuşturucu kullanan çocuklarımız, gençlerimiz genellikle okulu bırakmış ve okula devamsızlığı olanlar. Yani aslında o uyuşturucu okula girmiyor. Aslında o çocuk okulun dışında kalıyor ve o boşluktan bir şekilde birileri istifade ederek onu uyuşturucu ile tanıştırıyor. Dolayısıyla çocuklarımızın, gençlerimizin okula devamı sağlamamız lazım. Devamsızlık yapan öğrencinin velisine hangi yaptırımı uygulayabiliyorsak uygulayacağız. Önce ikna çalışması. Okula devam etmeyen çocuk uyuşturucu başta olmak üzere her türlü suça hazır hale geliyor. Eğer biz bu çocuklarımızı suç işlemekten korumak istiyorsak, uyuşturucu ile tanışmalarını istemiyorsak okula devamlılıklarını mutlaka sağlamamız gerekiyor”

Servis araçlarındaki güvenliğe de değinen Vali Karadeniz, servis araçlarının denetimlerinin emniyet ve jandarma tarafından yapıldığını ancak okul yönetimi ve okul aile birliklerine de servis araçlarının kurallara riayet etmesini sağlamak konusunda önemli görevler düştüğünü özellikle de emniyet kemerinin öğrencilere kullandırılması gerektiğini söyledi.

Vali Yaşar Karadeniz’in konuşmasının ardından toplantıda; okullarda alınan güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi ve ikinci yarıyılda alınacak tedbirlerin planlanması, eğitim öğretim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılarak gereksinimlerin giderilmesine yönelik planlama yapıldı.

