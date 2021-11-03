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Başkan Çiçek, ‘Sağlıkta şiddet Yasası’nın bir an önce çıkmasını istedi

İHA

Başkan Çiçek, ‘Sağlıkta şiddet Yasası’nın bir an önce çıkmasını istedi

Hak İş Konfederasyonuna Bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek, Turgutlu Devlet Hastanesi Acil servisinde görevli güvenlik görevlisi Süleyman Dere’nin bir grup tarafından saldırıya uğramasını kınayarak, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkmasını istedi.
Turgutlu Devlet Hastanesinde Acil Serviste görevli güvenlik görevlisi Süleyman Dere’ye yapılan saldırının bütün sağlık camiasına yapıldığını kaydeden Çiçek, “Sendikamız, darp edilerek mağdur olan arkadaşımıza her türlü soysal, hukuki psikolojik ve ekonomik desteği verecektir” dedi.
Hak İş Konfederasyonuna Bağlı Öz Sağlık İş Sendikası Manisa Şube Başkanı İkram Çiçek yaptığı açıklamada, “Hepinizin bildiği üzere 29 Ekim 2021 günü, milletçe birlik beraber olduğumuz Cumhuriyetimizin ilanının yıldönümünü kutladığımız gurur günümüzde, Turgutlu Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde görev yapan güvenlik görevlisi arkadaşımız Süleyman Dere, insan kılıklı ancak hiçbir insani yön taşımayan bir grubun saldırısına uğramış, darp edilmiştir. Adına vandallık deyin, canilik deyin, ne derseniz deyin, insan suretli bu kişilerin ellerini kollarını sallayarak bu kadar cesurca arkadaşımıza yöneltmiş olduğu bu saldırıyı tüm sağlık ordusuna yapılmış kabul ediyoruz. Son 2 yıldır bu sağlık ordusu canını dişine takmış pandemi koşullarında vatandaşına hizmet etmeye çalışıyor. Artan iş yükümüze rağmen, bir an bile gösterdiğimiz fedakarlıktan ödün vermeden, işimize konsantre şekilde çalışıyoruz. Bütün iyi niyetimiz ve fedakarlığımızın karşılığı bu olmamalı, gördüğümüz şiddet olmamalı, Şifa kurumlarının güvenliğini asayişini sağlayan arkadaşımızın sırf görevini en iyi şekilde yapmaya çalışırken gördüğü muamele bu olmamalı.” diye konuştu.

“Bu saldırıyı yapan kişileri lanetliyoruz”
“Sendikamız, darp edilerek mağdur olan arkadaşımıza her türlü soysal, hukuki psikolojik ve ekonomik desteği verecektir.” diyen Çiçek açıklamasını şöyle tamamladı: “Bu menfur saldırıyı yapanların en büyük ceza alması için elimizden gelenin en fazlasını yapacağımızı ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Sendikamız Genel Başkanı Sayın Devlet Sert ve yönetiminin selamlarını ve geçmiş olsun dileklerini başta mağdur kardeşimiz Süleyman Dere olmak üzere bütün emek camiasına iletiyorum. Bir isteğimiz de bütün siyasi partilere ve Türkiye Büyük Millet Meclisine: Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an önce çıkarılmasını istiyoruz. Bu kanun çıkmadığı sürece çok daha fazla şiddete maruz kalacağız, belki de öleceğiz ve bunun sorumlusu yasayı çıkarmayanlar olacaktır.”

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