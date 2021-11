MASKİ vatandaşların güvenliği için çalışıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesinden geçen ıslahlı derede yürüttüğü 600 metrelik korkuluk çalışmalarını tamamlayıp vatandaşların can ve mal güvenliği için önlem aldı.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 17 ilçede bulunan dere ve su kanallarının vatandaşların güvenliğini tehdit etmesini engellemek amacıyla korkuluk çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı bünyesinde, Alaşehir ilçesine bağlı Fatih Mahallesinden geçen ıslahlı derede 600 metre uzunluğunda panel çit tipi korkuluk çalışmasını tamamlayarak vatandaşların can ve mal güvenliğini korumaya aldı.



“MASKİ hem canımızı hem malımızı koruyor”

Fatih Mahalle Muhtarı Adem Çam, “Vatandaşlarımız ve özellikle de çocuklarımızın güvenliği açısından çok güzel bir çalışma oldu. MASKİ hem canımızı hem malımızı koruyor. Bu nedenle her zaman bir telefon kadar bizlere yakın olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyoruz. Mahallemize yapılan hizmetlerden çok memnunuz emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

