TFF 2. Lig: Akhisarspor:3 - Eskişehirspor: 0

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Akhisarspor, ligin 13. hafta maçında sahasında ağırladığı Eskişehirspor'u 30 mağlup etti.
Stat: Spor Toto Akhisar Stadı
Hakemler: Yusuf Aydın xx, Mustafa Yüksel xx, Mehmet Şengül xx
Akhisarspor: Halil xx, Kemal xx, Göksu xx(Mehmet Salih dk. 90 ?), İbrahim xx, Semih xx (Gökmen dk.81 xx), Yavuz Serkan xx, Mert xx(Halil İbrahim dk.90 ?), Furkan xx (Yusuf Acer dk. 81 x), Yusuf Cihat xxx, Serkan xxx,(Oğuzcan dk.70 xxx) Bertuğ xx
Teknik Direktör: Muhammet Yılmaz
Eskişehirspor: Cengiz Alp x, Utku x, Bartu x, Arda x, Muhammet x, Hasan x (Sezgin dk. 79 x), Onurhan x, Berkay x(Ayhan dk. 90 ?), Tolga z(Necati dk. 62 x), Cihangir x(Hakkı dk. 46 x), Onur x
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Serkan (dk.46), Yusuf Cihat (dk. 49), Oğuzcan (dk.86) (Akhisarspor)
Sarı kartlar: Yavuz, Göksu, İbrahim (Akhisarspor), Hasan, Berkay, Bartu (Eskişehirspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.