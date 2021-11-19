Manisaspor'da olağanüstü genel kurul kararı Manisaspor Başkanı Murat Yörük aday olmayacağını açıkladı Manisaspor Başkanı Murat Yörük: "Yapılacak kongrede yönetim kurulu başkan adayı Ümit Atlı’ya ve ekibine desteğimiz tamdır"

Süper Lig’de 6 sezon mücadele eden ve Türk futboluna kazandırdığı futbolcularla adından sıkça söz ettiren Manisaspor'da Başkan Murat Yörük ve ekibi tarafından olağanüstü seçimli genel kurul yapma kararı alındı. Aday olmayacağını açıklayan Başkan Yörük, başkanlığa aday olan Ümit Atlı'ya da destek olacağını belirtti.

Türk futbolunun efsaneleşmiş takımlarından olan ve Süper Lig'de 6 sezon mücadele ettikten sonra Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Manisaspor'da olağanüstü genel kurul kararı alındı. Türk futboluna çok değerli oyuncuların yetiştirildiği Manisaspor'da mevcut Başkan Murat Yörük, aday olmayacağını açıklarken, başkanlığa aday olan Ümit Atlı'ya destek sunacaklarını belirtti.

Göreve geldikleri günden bugüne önemli kararlara imza atan ve transfer yasağının kaldırılmasında önemli rol alan Başkan Yörük yaptığı açıklamada, "Kulübü devraldığımız günlerde sahipsiz ve tek başına bırakılmış bir durumdaydı. Yönetim kurulumuz ve şehrimizin vefakar taraftarları ile birlikte ciddi bir temizlik ve yeniden yapılanma içerisine girdik. Vermiş olduğumuz mücadele Tarık Almış Tesislerinin tam anlamıyla kullanılır hale getirilmesi, saha bakımlarının yapılması ve eksik malzeme ve demirbaşların tamamlanması ile ilk aşaması tamamlanmış oldu. Sonrasında yine yönetim kurulu olarak geçmişten gelen borçların tasnifi ve Manisasporumuz’un nasıl bu dar boğazdan çıkarılacağı hakkında derin uğraşlar verdik. Gelinen noktada kulübün tek kurtuluşunun alt yapı ve yan branşlarla desteklenerek şehrin bütününü tekrar kucaklayacak bir yapını oluşturulması kararları ortaya çıktı. Öncelikle Murat Germen Spor Kulübü ile yapılan protokol neticesinde Manisasporumuz futbol alt yapısı eksikleri oyuncu ve antrenör eksikleri tamamlanmış oldu. Bu arada Murat Germen Spor Kulübünün değerli yönetici, hoca ve öğrenci velilerine teşekkür ediyorum. Bu birliktelik sonrasında artık alt yaş gruplarında mücadele eden ve gelecekte maddi ve manevi olarak Manisasporumuza katkı sağlayacak genç kardeşlerimizin yetiştiği görülmektedir" dedi.

Farklı spor dallarında da Manisaspor'un temsil edildiğinin altını çizen Başkan Yörük, "Ayrıca yine alt yaş grupları için Basketbol, voleybol branşları için Megaspor ile bir protokol imzaladık. Bu protokol ile artık Manisasporumuz alt yaş gruplarında yine gelecekte maddi ve manevi olarak Manisasporumuza katkı sağlayacak kıymetli gençler yetiştirmeye başladı. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde kulübümüz A takımının ayakta kalması için var gücümüzle çalıştık. Transfer yasaklarının her dönem gerek eski futbolcularımız, gerek eski hocalarımız, eski yöneticilerimiz ve tabi ki mevcut yöneticilerimiz ile o süreçlerde bize katkı sağlayan çalışanlarımız, esnaf ve sanayici arkadaşlarımızın katkısı asla unutulmayacaktır. Verilen tüm çaba ve gayretlere rağmen takımımız profesyonel liglerde devam etme başarısını gösterememiştir. Görev yaptığımız dönem içerisinde kulübümüz adına bizden önce açılmış ve bizim dönemimizde açılmış çeşitli davaların takipçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Kulübümüzün hakkı olan hiçbir dava ve konuda geri adım atmadık bundan sonra da atmayacağız" diye konuştu.



"Kongrede şahsım ve ekibim olarak aday olmayacağız"

Kongrede aday olmayacaklarını açıklayan Yörük, "Manisasporumuz yaşaması ve geleceğe emin adımlarla ilerleyip şehrimizin istediği ve beklediği güzel günlere kavuşması için artık bayrağın el değiştirmesinin yararlı olacağı yönetim kurulumuz tarafından değerlendirilerek olağan üstü seçimli kongre kararı alınmıştır. Yapılacak olan bu kongrenin bir bayrak yarışında el değiştirmesi olacağı, ekip ve çalışma arkadaşlarımla bize verilen desteğin artarak devam edeceği, yeni gelecek yönetim ile birlikte daha güzel günler de yine birlikte omuz omuza çalışılacağı düşüncesi ile yapılacak kongrede şahsım ve ekibim olarak aday olmayacağımızı beyan etmek isterim. Yapılacak kongrede yönetim kurulu başkan adayı Ümit Atlı’ya ve ekibine desteğimiz tamdır. İnanıyoruz ki yeni başkanımız ve yönetim kurulu bizden aldığı bu şerefli bayrağı bir adım daha ileri götürecek ve nihayetinde Manisaspor yaşayacak" dedi.

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